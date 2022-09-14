北市回歸基本盤對決？　他曝原因：黃珊珊恐被壓縮

▲台北市長參選人陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／記者李毓康、周宸亘、李毓康攝）

記者蔡佩珈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中儘管近期爭議連連，《美麗島電子報》董事長13日卻指出，陳時中確實創造不少聲量，而他面對爭議的反應，都取得民進黨支持者認同。隨著陳時中「只要基本盤」的策略發酵，綠營支持者選票回歸，無黨籍台北市長參選人黃珊珊將面臨被藍綠壓縮的窘境。

吳子嘉在《新聞不芹菜》中表示，陳時中近期雖有許多爭議，但聲量仍非常大。面對疫苗採購爭議，陳時中仍說BNT疫苗是中國貨，就要讓民進黨支持者聽得懂、感覺爽。

吳子嘉直言，有人說民進黨在台北市很弱，實際上則其不然，北市選戰最後一定回歸基本盤對決。他以2018年為例，在投票前夕，內部民調顯示時任民進黨參選人姚文智得票率為19%，自己曾為此公開喊話柯文哲選情「掛了」，刺激到不少年輕人，姚文智得票率因此下降至17%。

吳子嘉指出，若將姚文智的狀況套用到黃珊珊身上，只要黃珊珊得票率19%，「蔣萬安就會掛掉。」

不過，吳子嘉說，黃珊珊支持度目前來自民進黨的支持，隨著陳時中「刻意只要基本盤」策略發酵後，綠營票將逐漸回流，黃珊珊恐面臨被藍綠壓縮的窘境。