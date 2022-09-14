鄭南榕女兒要真相　民團籲侯友宜道歉：平庸也不該邪惡

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

鄭南榕之女鄭竹梅13日舉行記者會，首度曝光1989年警政署對於鄭南榕有3個方案，但時任中山警分局刑事組長侯友宜卻選擇了最激烈的鎮暴方式，呼籲侯誠實面對。對此，台灣教授協會14日上午舉行記者會，強調即便可以選舉出一名「平庸」的總統或市長，因為這是公民的政治自由，但沒有選擇「邪惡」的權利，侯友宜應為鄭南榕事件道歉、釐清自己的決斷過程，才能證明自己是可以被放心託付的。

民進黨新北市長參選人林佳龍12日參訪「自由時代週刊」創辦人鄭南榕基金會紀念館，遭新北市長侯友宜競辦發言人吳亮賢批評政治操作，引發雙方論戰。鄭竹梅昨天舉行記者會，首度揭露2020年調閱政治檔案內容，才獲悉當時警政署有3個方案，包括等鄭南榕自己出來，以及最激烈的鎮暴方式，「能不能請你（侯友宜）告訴我，當時為什麼採取這麼強烈的措施？這對我而言很重要，對社會大眾也重要，因為你是市長候選人，未來若參選總統會是帶領國家走向的人，作為政治人物應該誠實面對」。

對此，台灣教授協會今天上午舉行「平庸也不該邪惡—侯友宜請向鄭南榕家屬道歉」 記者會。鄭南榕基金會執行長劉璐娜會中表示，台灣是個民主國家，因此在選舉的時候，的確是檢驗候選人的重要時機，因為過去和現在的言行，以及未來會做的可能決定，都關係著公眾的利益、關係著台灣國家的存續。

劉璐娜說，侯友宜並不可怕，但可怕的是他所代表的價值觀，以及身為既得利益者的他，並沒有在一個民主自由、公民權利、受憲法保障的人權國度中，好好說明他自己。她談及，鄭南榕和《自由時代》所帶來的紀錄和觀點，以及所推動的社會運動，其實一直改變著台灣，台灣人和年輕世代所具備的同理心和明辨是非，面對歷史和轉型正義的過程，愛與勇氣，會帶領台灣走向一個偉大的國度。

劉璐娜強調，惡法非法，從以前的中國國民黨的獨裁黨國統治、到鄰近香港，中國共產黨和港府政府對香港人的壓迫，台灣人民必須要有高度的警覺，因此，在法律和良知之間的選擇，為何良知是人類普世價值和自由民主國度中，也是維繫民主人權自由國家的關鍵。

台灣教授協會副會長陳俐甫表示，德裔政治理論思想家漢娜·鄂蘭（Hannah Arendt）提出「平庸的邪惡」概念，當時審判前納粹德國的官員時，分為「有開槍沒有打中」、「有開槍打中」、「有開槍把人打死」者，因為開槍是義務，但能不能打中是心裡的良知，侯友宜長期擔任刑警工作，他可能同時有維護治安和威權打手兩種角色，不一定是他可以選擇的，然而，「奉命行事」一句話對於不是從事公職的政治人物也許可接受，但侯友宜是接受人民託付的政治人物，「公義必須是良善的，不能是邪惡的」。

對於民團指控，侯友宜今天上午受訪重申，尊重不同的言論，別人有不一樣的觀點及想法，他都尊重，當時他是基層的公務人員，當年的法律是什麼做法，就按照法律來做，現在法令怎麼規定，就怎麼做；至於是否會應邀去鄭南榕基金會拜訪，侯說，尊重大家的想法，自己現在忙總質詢，把市政做好最重要，努力為新北做事。

▼「平庸也不該邪惡一侯友宜請向鄭南榕家屬道歉」記者會。（圖／台灣教授協會提供）