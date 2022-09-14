　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭南榕女兒要真相　民團籲侯友宜道歉：平庸也不該邪惡

▲▼新北市長侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

鄭南榕之女鄭竹梅13日舉行記者會，首度曝光1989年警政署對於鄭南榕有3個方案，但時任中山警分局刑事組長侯友宜卻選擇了最激烈的鎮暴方式，呼籲侯誠實面對。對此，台灣教授協會14日上午舉行記者會，強調即便可以選舉出一名「平庸」的總統或市長，因為這是公民的政治自由，但沒有選擇「邪惡」的權利，侯友宜應為鄭南榕事件道歉、釐清自己的決斷過程，才能證明自己是可以被放心託付的。

民進黨新北市長參選人林佳龍12日參訪「自由時代週刊」創辦人鄭南榕基金會紀念館，遭新北市長侯友宜競辦發言人吳亮賢批評政治操作，引發雙方論戰。鄭竹梅昨天舉行記者會，首度揭露2020年調閱政治檔案內容，才獲悉當時警政署有3個方案，包括等鄭南榕自己出來，以及最激烈的鎮暴方式，「能不能請你（侯友宜）告訴我，當時為什麼採取這麼強烈的措施？這對我而言很重要，對社會大眾也重要，因為你是市長候選人，未來若參選總統會是帶領國家走向的人，作為政治人物應該誠實面對」。

對此，台灣教授協會今天上午舉行「平庸也不該邪惡—侯友宜請向鄭南榕家屬道歉」 記者會。鄭南榕基金會執行長劉璐娜會中表示，台灣是個民主國家，因此在選舉的時候，的確是檢驗候選人的重要時機，因為過去和現在的言行，以及未來會做的可能決定，都關係著公眾的利益、關係著台灣國家的存續。

劉璐娜說，侯友宜並不可怕，但可怕的是他所代表的價值觀，以及身為既得利益者的他，並沒有在一個民主自由、公民權利、受憲法保障的人權國度中，好好說明他自己。她談及，鄭南榕和《自由時代》所帶來的紀錄和觀點，以及所推動的社會運動，其實一直改變著台灣，台灣人和年輕世代所具備的同理心和明辨是非，面對歷史和轉型正義的過程，愛與勇氣，會帶領台灣走向一個偉大的國度。

劉璐娜強調，惡法非法，從以前的中國國民黨的獨裁黨國統治、到鄰近香港，中國共產黨和港府政府對香港人的壓迫，台灣人民必須要有高度的警覺，因此，在法律和良知之間的選擇，為何良知是人類普世價值和自由民主國度中，也是維繫民主人權自由國家的關鍵。

台灣教授協會副會長陳俐甫表示，德裔政治理論思想家漢娜·鄂蘭（Hannah Arendt）提出「平庸的邪惡」概念，當時審判前納粹德國的官員時，分為「有開槍沒有打中」、「有開槍打中」、「有開槍把人打死」者，因為開槍是義務，但能不能打中是心裡的良知，侯友宜長期擔任刑警工作，他可能同時有維護治安和威權打手兩種角色，不一定是他可以選擇的，然而，「奉命行事」一句話對於不是從事公職的政治人物也許可接受，但侯友宜是接受人民託付的政治人物，「公義必須是良善的，不能是邪惡的」。

對於民團指控，侯友宜今天上午受訪重申，尊重不同的言論，別人有不一樣的觀點及想法，他都尊重，當時他是基層的公務人員，當年的法律是什麼做法，就按照法律來做，現在法令怎麼規定，就怎麼做；至於是否會應邀去鄭南榕基金會拜訪，侯說，尊重大家的想法，自己現在忙總質詢，把市政做好最重要，努力為新北做事。

▼「平庸也不該邪惡一侯友宜請向鄭南榕家屬道歉」記者會。（圖／台灣教授協會提供）

▲▼「平庸也不該邪惡一侯友宜請向鄭南榕家屬道歉」記者會。陳俐甫 劉璐娜 羅致政 胡博硯 魏筠 詹晉鑒（圖／台灣教授協會提供）

►日本「人體工學靠墊」1780元！超多功能、舒壓又放鬆

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
快訊／台中歇業早餐店爆炸！　冰箱「炸到開花」玻璃全碎
現場示意圖！　法官魂斷池有山「墜落路徑」曝
兒童染Omicron爆發腦炎！　三總找到「致病關鍵」
iOS 16「APP下黑一塊」果粉崩潰喊醜！　他1招解　
快訊／PLG球星罹癌！　球團安排第三階段化療
68歲男「激戰18歲嫩妹」！3分鐘馬上風亡　口袋見壯陽藥
抓到了！周玉蔻電台遭放「驚喜禮盒」　2天前才闖進咬人
中鋼、台電考試上百人作弊！　員工當槍手「削1.2億」
LIVE／法官墜谷亡！疑這理由不求救　跑山獸點關鍵錯誤

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

誰擋慈濟疫苗？　國台辦：民進黨逢陸必反、冷血無情

籲侯友宜別讓藍黨團幫開記者會　民進黨團：難道漢子變「戲子」？

台灣選美佳麗受陸打壓無法上台　外交部不捨：嚴正抗議

新黨要告周玉蔻　「替慈濟與全體會員討公道」

名嘴公布保密條款合約片段　張善政：誰說真話大家看的清楚

批蘇麗瓊「配合林佳龍選戰策略」　國民黨團：勸她勿成民進黨打手

論文風波延燒雲林　公布論文載點...張麗善：我寫得非常好

昔稱「祖籍湖南」被陳時中批評　黃珊珊：現在是「內湖南港」

攤商怒「不把我們當人看」　蔣萬安市場拜票挨罵原因曝

北市三腳督互踩優勢選區　陳時中：每個選區都是重要選區

張翰「手抓女演員胸口」再挨轟！　網批「性騷擾」張鈞甯疑也遭殃

試駕名車飆速140公里　自撞路樹前座2男不治

薔薔「首次同框生母」淚崩！ 　薔媽吐內心話：不想孩子受苦

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

逛家具見路人用地毯作畫　看完成品網跪：請收膝蓋

許維恩比基尼激吻王家梁　遭酸「適合拍A片」高EQ回應

輔大2學生搶救統聯司機！　還原現況：是駕駛救了乘客

點魷魚圈店家送洋蔥圈！　他評1星業者貼影片打臉

因雨暫停！球員場邊尬舞　味全龍教練扛球棒修理

周興哲《月亮代表我的心》過中秋　新加坡翻唱孫燕姿、林俊傑經典

誰擋慈濟疫苗？　國台辦：民進黨逢陸必反、冷血無情

籲侯友宜別讓藍黨團幫開記者會　民進黨團：難道漢子變「戲子」？

台灣選美佳麗受陸打壓無法上台　外交部不捨：嚴正抗議

新黨要告周玉蔻　「替慈濟與全體會員討公道」

名嘴公布保密條款合約片段　張善政：誰說真話大家看的清楚

批蘇麗瓊「配合林佳龍選戰策略」　國民黨團：勸她勿成民進黨打手

論文風波延燒雲林　公布論文載點...張麗善：我寫得非常好

昔稱「祖籍湖南」被陳時中批評　黃珊珊：現在是「內湖南港」

攤商怒「不把我們當人看」　蔣萬安市場拜票挨罵原因曝

北市三腳督互踩優勢選區　陳時中：每個選區都是重要選區

誰擋慈濟疫苗？　國台辦：民進黨逢陸必反、冷血無情

他許願好市多進這款月餅「真心好吃」！網友狂+1：終於有人發聲了

看好晶圓雙雄　外資上調台積電、聯電目標價

學術醜聞頻傳　寫論文其實不難！

快訊／台中歇業早餐店突傳爆炸聲！冰箱「被炸到開花」玻璃全碎

街友血壓高...衝手機急救站求援　善心老闆娘：救手機更救人！

心碎現場示意圖！法官魂斷池有山　登山杖曝「墜百米深谷路徑」

3孩罹罕見眼疾視力逐漸喪失　爸媽「趕在失明前」帶全家環遊世界

揪圖開訂了！「龜記買1送1、CoCo第2杯半價」外送平台限定喝

基隆民宅藏天九牌賭場　警破門攻堅逮26人...查獲賭資56萬

政治熱門新聞

快訊／周玉蔻嗆完慈濟又出事了！　辦公室門口今被放「炸彈」

被指胡椒蝦盜圖　王定宇認錯道歉

林耕仁遭爆論文抄襲！中華大學比對結果出爐

陳時中解釋滷肉飯圖「誤用非盜用」　要外界別牽拖到兒子

陸軍：八軍團副指揮官確實前往「小炒店」

王定宇蝦子圖「拿店家授權」遭打臉　徐巧芯又抓一張

網抓「陳其邁也盜圖」　他曝原圖出處笑嗆：有什麼問題嗎？

柯文哲轟擋疫苗　陳時中：被講到這樣「有點心冷」

黃珊珊市場掃街　婦女罵「變色龍」

網傳「蔡英文、賴清德生日宴大打出手」　總統府揭真相火速報警

周玉蔻嗆慈濟！　黃珊珊批側翼「適得其反」：台灣人會相信誰？

陳時中、蔣萬安如同石門水庫　他教黃珊珊1招破解：可領先10個百分點

王定宇再被挖泡麵、魚丸湯、鹹酥雞全都盜圖

少將被指出入色情小吃店　陸軍司令部回應了

更多熱門

相關新聞

被質疑採激烈鎮暴拘提鄭南榕　侯友宜：尊重所有人的言論

被質疑採激烈鎮暴拘提鄭南榕　侯友宜：尊重所有人的言論

民進黨新北市長候選人林佳龍陣營近日就鄭南榕事件，與對手侯友宜陣營隔空叫陣，昨鄭南榕基金會與立委蘇巧慧召開記者會，指當年警政署有溫和勸降方案，但侯卻採最激烈的鎮暴方案。對此，侯友宜今（14）日受訪表示，尊重所有人的不同的言論。

掮客拉歐洲王儲背書兜售疫苗　陳時中：很多都是國際上的行騙

掮客拉歐洲王儲背書兜售疫苗　陳時中：很多都是國際上的行騙

侯友宜因鄭南榕案被批　國民黨團：這些人矇著眼故意抹黑

侯友宜因鄭南榕案被批　國民黨團：這些人矇著眼故意抹黑

陳願簽「不投降」　黃：強制力？

陳願簽「不投降」　黃：強制力？

陳時中解釋滷肉飯圖「誤用非盜用」　要外界別牽拖到兒子

陳時中解釋滷肉飯圖「誤用非盜用」　要外界別牽拖到兒子

關鍵字：

侯友宜林佳龍2022九合一大選2022新北市長

讀者迴響

熱門新聞

直擊温昇豪深夜進女星家「靠他肩上黏緊緊」

遺體運送下山！她揭「陳伯均不打電話求救」原因曝光

三颱共舞！南瑪都凌晨生成大迴轉　變天時間曝

妹子為何暈8+9？　他列舉6大強項：在女生眼中全是優點

86年首例！男撿袋鼠寶寶當寵物「被牠活活打死」

英女王國葬也有黑名單　3個國家禁止參加

咬鄰居仍堅持養 女主人被比特犬咬死

中秋烤肉「一家5確診」　醫曝1情況要快篩

網轟「販毒詐騙惡劣至極」　鳳梨認：一直都在彌補

法官陳伯均下巴撕裂傷、手部蜷曲　仰躺陳屍箭竹林

雙重人格人妻親密到一半「突切換」　他好奇測試下場慘

王瞳手戴婚戒「裝艾成骨灰」！原訂大馬婚禮一個人啟程

快訊／找到了！北院法官登山失聯　今晨尋獲遺體

新台幣重貶「1族群全嗨了」　網喊舒服

超級護妻3大星座男！Top 1永遠挺老婆

更多

最夯影音

更多
張翰「手抓女演員胸口」再挨轟！　網批「性騷擾」張鈞甯疑也遭殃

張翰「手抓女演員胸口」再挨轟！　網批「性騷擾」張鈞甯疑也遭殃
試駕名車飆速140公里　自撞路樹前座2男不治

試駕名車飆速140公里　自撞路樹前座2男不治

薔薔「首次同框生母」淚崩！ 　薔媽吐內心話：不想孩子受苦

薔薔「首次同框生母」淚崩！ 　薔媽吐內心話：不想孩子受苦

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

逛家具見路人用地毯作畫　看完成品網跪：請收膝蓋

逛家具見路人用地毯作畫　看完成品網跪：請收膝蓋

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面