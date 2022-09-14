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電商CEO森田曾胖到被排擠　靠「美國專利瘦身科技」回歸型男

▲▼森田,魔滴小綠瓶,噴噴塑,女人我最大,減重。（圖／業者提供）

【企劃特輯】

曾獲「網路型男第一名」殊榮的電商CEO森田，自嘲「發福後通告酬勞越來越低，上時尚穿搭節目還遭排擠！」透過醫師朋友推薦他使用「魔滴小綠瓶」後，森田竟然在3週減重8公斤，重返型男行列，樂得他逢人便推薦。在《女人我最大》節目中森田表示：「現代人壓力大，都靠吃來紓壓，魔滴小綠瓶是最新的瘦身科技，可以啟動瘦身的GPS、狙擊體內囤積的脂肪！而且小小一瓶攜帶方便，味道很好吃，是甜甜的莓果味，男女都會喜歡。」讓主持人和來賓都躍躍欲試！

▲▼森田,魔滴小綠瓶,噴噴塑,女人我最大,減重。（圖／業者提供）

▲▼森田,魔滴小綠瓶,噴噴塑,女人我最大,減重。（圖／業者提供）

瘦腿瘦腰瘦小腹　就是不瘦胸

被封為「真人版娜美、本土劇E奶女神」的八點檔一線女演員張家瑋，擁有甜美臉蛋及火辣身材，因三餐不正常加上拍戲壓力，讓她變成小腹婆，當初接到魔滴小綠瓶的代言時也半信半疑，沒想到卻讓她在2週就甩肉5.5公斤，小腹變平坦、腰線變明顯，但E罩杯仍維持住！看到張家瑋光速瘦身的效果，八點檔演員圈立即引發搶購潮，希望能像她一樣輕鬆瘦身卻不瘦胸。

▲▼森田,魔滴小綠瓶,噴噴塑,女人我最大,減重。（圖／業者提供）

▲▼森田,魔滴小綠瓶,噴噴塑,女人我最大,減重。（圖／業者提供）

小豬私藏減脂術　偷吃零食、嘴殘也不怕

在《全明星運動會》節目表現亮眼的「小豬」黃沐妍，是outdoor達人，潛水、登山、健身等樣樣在行，不只臉蛋甜美，勻稱窈窕的身形，讓她吸粉無數，眾人以為她保持纖瘦的體態是忌口加上大量運動，但日前王思佳帶著《玩美研究室》團隊揭密小豬香閨時，被王思佳抓包她偷藏減脂神器！小豬也公開私藏的減脂術：「我是很容易嘴饞的人，每次零食一吃就會停不下來，工作的時候也不能去運動，意外發現這個魔滴小綠瓶，真的超級好用！」

業界首創　用噴的瘦瘦針　狙擊肥胖因子

眾人口中所說的「魔滴小綠瓶」其實就是「Ivenor噴噴塑」，它擁有美國專利認證可狙擊肥胖因子，也被稱為「用噴的瘦瘦針」，原料皆來自植物萃取物，其中包含可包覆脂肪的野櫻莓萃取物、能精準碎脂崩解的專利柑橘瓜拿納萃取物，以及有效排毒清宿便的Morosil摩洛血橙。

法國肥胖醫學團隊也對此進行臨床研究，只要1天噴2次、1次2下，就能獲得8-12小時長效且完整的解脂過程。將肥大的皮下脂肪細胞崩解成為小脂肪後，隨著人體代謝，排出體外。只要壞油不囤積，身形自然輕盈健康。

▲▼森田,魔滴小綠瓶,噴噴塑,女人我最大,減重。（圖／業者提供）

▲▼森田,魔滴小綠瓶,噴噴塑,女人我最大,減重。（圖／業者提供）

醫師掛保證　外阻內燃效果看得到
5秒舌下吸收、20秒全身吸收

臺灣中西整合醫學會張宏銘醫師解釋，「噴噴塑屬於舌下吸收，不像膠囊或錠劑吃到胃裡容易遭破壞，且噴噴塑特別使用微脂囊胜肽包覆技術，將FDA五大天然孅脂代謝成分，微脂濃縮化在每一顆微脂囊中，所以能達到外阻內燃的好效果。」噴噴塑裡含有上千種融油化糖化合物，這些可以促進油糖分解的天然活化物，以及破壞脂肪細胞增生的斷脂素，讓噴噴塑只要按噴一次就可以釋出10萬顆孅脂魔滴微脂囊，快速分解脂肪，將所吃的油脂廢物排出，體內環保做好做滿，由內而外都舒暢清爽。

▲▼森田,魔滴小綠瓶,噴噴塑,女人我最大,減重。（圖／業者提供）

除此之外，美國醫師處方指南也強調，營養素的攝取以口腔噴霧在舌下的吸收最為有效，遠勝於於肌肉注射、舌下滴劑、皮下吸收、膠囊或錠劑等其他方式。噴噴塑經證實，只要5秒便能被舌下吸收，20秒就能立刻到達身體的脂肪層，比口服減重藥物快10倍效果，成為美國2022年最受矚目的瘦身方法。

噴噴塑體積如同口紅一般大小，便於隨身攜帶，不必配水也能使用，外出聚餐前只要往舌下噴兩下，就能迅速在體內形成保護，現在台灣許多美食網紅也都跟上這波噴噴風潮，吃多也不怕脂肪賴著不走，導致一度大缺貨，廠商也已緊急追貨，為了讓消費者都能輕鬆擁有好身材！

▲▼森田,魔滴小綠瓶,噴噴塑,女人我最大,減重。（圖／業者提供）

噴的瘦瘦針「魔滴小綠瓶-噴噴塑」哪裡買？
●官方優惠組：https://ivenor.tw/aj7RY
●EHS東森購物特惠組：https://chshop.work/wCEbu
●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓
●門市專線：02-2288-7888
●LINE 官方帳號：https://lin.ee/aWxdK1b
●客服專線：0800-520-367

https://youtu.be/yF4iSv5V0Rg
 

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森田魔滴小綠瓶噴噴塑女人我最大減重

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