　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

只要「一噴」八點檔女星7天甩4公斤　恢復如娜美般的超辣身材

▲▼魔滴小綠瓶,噴噴塑。（圖／業者提供）

【企劃特輯】

八點檔女星張家瑋曾因為沒日沒夜的拍戲，導致身體代謝機能亂掉，再加上on檔趕戲的壓力只能靠暴飲暴食抒發，導致身材大走樣，「整個人胖到快不連戲了，鏡頭只能拍胸部以上，因為肚子實在太凸了！」

幸好，有醫師朋友跟他說了劃時代產品「魔滴小綠瓶－噴噴塑」有多神奇，張家瑋馬上不猶豫的開始一天2次，一次2下的噴噴計畫！沒想到效果真的驚人，才7天肚子就小了一大圈，體重也從48公斤降到44公斤，足足甩掉4公斤，快速回到「本土劇娜美」的噴鼻血身材！張家瑋悄悄說：「現在很多女明星，包包裡都藏著一瓶噴噴塑呢！」

▲▼魔滴小綠瓶,噴噴塑。（圖／業者提供）

▲▼魔滴小綠瓶,噴噴塑。（圖／業者提供）

醫師推薦　剷除肚油的終極手段

台灣人的飲食習慣總離不開飯、麵、快炒及油炸，加上普遍大家工作壓力都不小，人只要壓力大就會想暴飲暴食，長期累積下來身材的共通點就是「肚子都非常大」，情緒會影響代謝，暴食也會使內臟脂肪越來越高。張家瑋使用的「噴噴塑」是全台首支採用超微奈米技術的舌下吸收的瘦身噴劑，5秒舌下吸收、20秒全身吸收，極速碎脂持續8小時，效果就像噴的消脂針，積滿脂肪的肚油，7天即能有效瓦解，讓醫師圈也都為之瘋狂，堪稱是目前剷除肚油的終極手段，超微奈米包覆的3大碎脂排空成分，完整狙擊體內肥胖因子，能讓頑固脂肪瓦解，預計能幫助無數飽受肥滿困擾的消費者，重回腰瘦曲線！

▲▼魔滴小綠瓶,噴噴塑。（圖／業者提供）

▲▼魔滴小綠瓶,噴噴塑。（圖／業者提供）

▲▼魔滴小綠瓶,噴噴塑。（圖／業者提供）

如同噴的消脂針　獨家專利成分　頑固脂肪的剋星

能讓「噴噴塑」達到一噴即瘦的驚人效果，除了能精準鎖定脂肪，含有三大專立成分，野櫻梅萃取物能完整包覆脂肪，柑橘瓜拿納萃取物能擊碎脂肪團塊，讓脂肪不斷變小瓦解；摩洛血橙能排毒清宿便，將體內廢油一次排空。最重要的是透過台灣獨家液態常溫定值穩定技術，在常溫下也不易變質，能將高濃度精萃的碎脂因子超微奈米化，藉由口腔舌下黏膜快速吸收，讓效果5秒就能吸收、20秒快速釋放至全身，吸收效果高達80%，比傳統吞食膠囊須經腸胃分解吸收，來得更快、更有效率！臺灣中西整合醫學會張宏銘醫師表示：「噴噴塑如同用噴的消脂針，完全是頑固脂肪的剋星！且因為含有莓果成分，口感酸酸甜甜，不論是男女性都會非常喜愛。」這樣的獨家專利，讓專家都讚嘆不已！

▲▼魔滴小綠瓶,噴噴塑。（圖／業者提供）

▲▼魔滴小綠瓶,噴噴塑。（圖／業者提供）

愛美不用再打針、動刀　噴噴塑讓你無形中輕鬆消脂

很多女性的困擾都是想大啖美食又難以維持體態，變會選擇去醫美打消脂針，不過打消脂針不僅會痛，還要先腫一個月，之後才會慢慢消腫，耗費的時間成本太高。而「噴噴塑」不用打針、動刀，就能達到消脂、排空的效果，且只有一般口紅大小，攜帶非常方便，使用時也不容易被發現，現在許多美食網紅、部落客都會在餐前食用噴噴塑，吃美食也不怕職業傷害。除了想要瘦身減重的族群，其餘像是上班族、健身族，或是想要改善循環代謝的人，也都非常適合使用。

▲▼魔滴小綠瓶,噴噴塑。（圖／業者提供）

噴的瘦瘦針「魔滴小綠瓶－噴噴塑」哪裡買？

官方優惠組：https://yunjihui.tw/aj7QB
EHS東森購物特惠組：https://chshop.work/wCEbu
實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓
門市專線：02-2288-7888
LINE 官方帳號：https://lin.ee/aWxdK1b
客服專線：0800-520-367
https://youtu.be/xnOh1X4aGBM

ET快訊
快訊／午後對流旺盛！　5縣市大雨特報
快訊／周天成狂救5賽末點殺進世錦賽4強！　刷新個人最佳成績
旅遊補助「爽玩4天3夜」跳1通知哭了　釣出神人：住7天免錢+
交往啦啦隊正妹？　台南Josh回應了
CL不會來台灣了！　王必勝：至今未收到防疫計畫
醉駕載女友...自撞爛毀輪噴飛　賓士是「前任的」這下更慘
女主播周玉琴認愛了！首亮婚戒放閃　64歲名嘴尪「親做愛心便當
CL根本沒來台灣！主辦扯謊一周　文化部揭真相
快訊／7縣市病例破千！　全台各縣市確診分布曝

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】美腿機王者OSIM重磅推出腿機界的愛馬仕「智能腿樂樂3」

【廣編】龜甲萬四度榮獲米其林首選醬油品牌　成為星級料理的調味秘密

有舊振南綠豆椪冰沙、SOMA茶歐蕾泡芙！超商最新聯名甜點開吃了

只要「一噴」八點檔女星7天甩4公斤　恢復如娜美般的超辣身材

【廣編】打造夢幻職場　金百利克拉克獲2022亞洲最佳企業雇主獎肯定

週末小確幸！超商咖啡飲品「2杯只要99元」　韓國人氣冰品買1送1

今天衝了！超商「大杯拿鐵買1送1」爽喝3天

登山輕裝訣竅！KIRIN淡麗GREEN LABEL啤酒減醣70%減去身體負擔

搶攻新食尚生活！全家攜手蔬慕、上善豆家　推4款聯名蔬食料理

明天衝！超商「霜淇淋買1送1」連3天不限口味開吃了

殉職警凃明誠大姊動怒！　痛批廢死團體滾去18層地獄

余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」　余祥銓心疼：她不曉得死掉的意思...

余天未現身靈堂..胡瓜憂「聽說累倒了」　張秀卿哭紅眼：以為她會痊癒

孫剛拿駕照載全家去宜蘭　嬤沿路念「佛經」求神保佑

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

王彩樺淚崩：不捨余天失去愛女　于美人曝余祥銓「男孩變男人」

測電擊槍助理教官當標靶　極針拔不出來直接送醫...

33歲日男滾輪操肌500天 每天100下圓肚練成腹肌

第一視角重返殺警案現場　滿地酒瓶...地上仍有血漬

艾成墜樓社區辦法會！　12名法師現場合力壓煞

【廣編】美腿機王者OSIM重磅推出腿機界的愛馬仕「智能腿樂樂3」

【廣編】龜甲萬四度榮獲米其林首選醬油品牌　成為星級料理的調味秘密

有舊振南綠豆椪冰沙、SOMA茶歐蕾泡芙！超商最新聯名甜點開吃了

只要「一噴」八點檔女星7天甩4公斤　恢復如娜美般的超辣身材

【廣編】打造夢幻職場　金百利克拉克獲2022亞洲最佳企業雇主獎肯定

週末小確幸！超商咖啡飲品「2杯只要99元」　韓國人氣冰品買1送1

今天衝了！超商「大杯拿鐵買1送1」爽喝3天

登山輕裝訣竅！KIRIN淡麗GREEN LABEL啤酒減醣70%減去身體負擔

搶攻新食尚生活！全家攜手蔬慕、上善豆家　推4款聯名蔬食料理

明天衝！超商「霜淇淋買1送1」連3天不限口味開吃了

聯想號召台藝術家角逐「數位藝術競賽」　15萬現金直接抱回家！

帕拉育仍把持軍權！遭法庭暫停總理職務　續任防長主持國防會議

去ATM轉帳電費、網址能退款　台電：全都是詐騙

怪力男回歸即貢獻！洋基單場20安灌13分大勝　卻沒開轟創44年紀錄

走進「花蓮版亞馬遜河」！品嚐Lady Gaga來台指定菜、與蝴蝶共舞

快訊／午後對流旺盛！雨彈連轟5縣市　嚴防雷擊強陣風

晶片荒未解！裕隆下修今年車市至42萬台　新店裕隆城明年中開幕

住飯店要求別打掃！客傻眼抱怨「備品沒補」　房務火大一次說清楚

蘇位榮／38名死囚未執行死刑　關鍵在大法官憲法判決

台達攜手科博館打造全新互動式展品　再推4場免費講座生動開講！

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

消費熱門新聞

超商「霜淇淋買1送1」爽吃3天

超商「大杯拿鐵買1送1」爽喝3天

等1年！頂呱呱辣味1斤雞限時5天吃

中秋烤肉「醬」做清爽又簡單！

週末超商咖啡飲品2杯99元、冰品買1送1

八點檔女星7天甩4公斤

崩潰！foodpanda「平台餐廳全關閉」　

超商咖啡23元起、人氣冰品第2件10元

麥當勞首顆「植物肉漢堡」來了！

買1大送2小！達美樂加碼「小披薩免費吃」

2大速食店「限時優惠」只有4天

麥當勞雞塊、那堤買1送1爽吃42天

超商最新2大聯名系列甜點開吃了

萬物皆漲 「升級網路竟降價」!

更多熱門

相關新聞

「噴的瘦瘦針」爆紅　男神CEO森田認證20秒就有效

「噴的瘦瘦針」爆紅　男神CEO森田認證20秒就有效

電商CEO森田日前在《女人我最大》節目中曝光自己最新的「20秒瘦身」法寶，讓在場女星嘖嘖稱奇，森田表示，這項法寶堪稱是「噴的瘦瘦針」，一天只要使用兩次，每次在舌下輕噴兩下，就能達到5秒舌下吸收、20秒全身吸收的效果，能夠輕鬆代謝體內頑固脂肪，而且使用完之後可以立即進食。

減重新革命！台灣新型技術 只要「一噴」瓦解脂肪

減重新革命！台灣新型技術 只要「一噴」瓦解脂肪

關鍵字：

魔滴小綠瓶噴噴塑

讀者迴響

熱門新聞

女友倒垃圾穿太清涼　他問一句被嗆臭直男

台南Josh奧迪「載妹子手比愛心」　網閃瞎：恭喜

網紅夫妻兒患無藥醫腦癌！淚喊：不加油了

鬼門關！普濟殿池府王爺：2生肖注意

40歲女不菸不酒！罹大腸癌末期　醫揭「1習慣」

中天主播「愛上64歲名嘴」再婚！

即／明德外役監典獄長杜聰典調離現職

即／淡水男遭「2男持槍控制」　秒開1槍反擊

王三郎倉庫遭砸3人傷　邱子玹直擊：目無王法！

男砸8824萬買房送女友！她嫌太矮秒提分手

鬼門關9大禁忌　勿說「4個關鍵字」當心被纏上

公布殉職2警捐款專戶挨轟　警方說話了

謝忻裸照外流「查不出真相」結案氣哭

新娘臨時討6萬紅包　新郎氣哭甩捧花

台版神隱少女「鬼門關夜市」來了　今只擺攤9小時

更多

最夯影音

更多
殉職警凃明誠大姊動怒！　痛批廢死團體滾去18層地獄

殉職警凃明誠大姊動怒！　痛批廢死團體滾去18層地獄
余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」　余祥銓心疼：她不曉得死掉的意思...

余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」　余祥銓心疼：她不曉得死掉的意思...

余天未現身靈堂..胡瓜憂「聽說累倒了」　張秀卿哭紅眼：以為她會痊癒

余天未現身靈堂..胡瓜憂「聽說累倒了」　張秀卿哭紅眼：以為她會痊癒

孫剛拿駕照載全家去宜蘭　嬤沿路念「佛經」求神保佑

孫剛拿駕照載全家去宜蘭　嬤沿路念「佛經」求神保佑

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面