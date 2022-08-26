只要「一噴」八點檔女星7天甩4公斤　恢復如娜美般的超辣身材

【企劃特輯】

八點檔女星張家瑋曾因為沒日沒夜的拍戲，導致身體代謝機能亂掉，再加上on檔趕戲的壓力只能靠暴飲暴食抒發，導致身材大走樣，「整個人胖到快不連戲了，鏡頭只能拍胸部以上，因為肚子實在太凸了！」

幸好，有醫師朋友跟他說了劃時代產品「魔滴小綠瓶－噴噴塑」有多神奇，張家瑋馬上不猶豫的開始一天2次，一次2下的噴噴計畫！沒想到效果真的驚人，才7天肚子就小了一大圈，體重也從48公斤降到44公斤，足足甩掉4公斤，快速回到「本土劇娜美」的噴鼻血身材！張家瑋悄悄說：「現在很多女明星，包包裡都藏著一瓶噴噴塑呢！」

醫師推薦 剷除肚油的終極手段

台灣人的飲食習慣總離不開飯、麵、快炒及油炸，加上普遍大家工作壓力都不小，人只要壓力大就會想暴飲暴食，長期累積下來身材的共通點就是「肚子都非常大」，情緒會影響代謝，暴食也會使內臟脂肪越來越高。張家瑋使用的「噴噴塑」是全台首支採用超微奈米技術的舌下吸收的瘦身噴劑，5秒舌下吸收、20秒全身吸收，極速碎脂持續8小時，效果就像噴的消脂針，積滿脂肪的肚油，7天即能有效瓦解，讓醫師圈也都為之瘋狂，堪稱是目前剷除肚油的終極手段，超微奈米包覆的3大碎脂排空成分，完整狙擊體內肥胖因子，能讓頑固脂肪瓦解，預計能幫助無數飽受肥滿困擾的消費者，重回腰瘦曲線！

如同噴的消脂針 獨家專利成分 頑固脂肪的剋星

能讓「噴噴塑」達到一噴即瘦的驚人效果，除了能精準鎖定脂肪，含有三大專立成分，野櫻梅萃取物能完整包覆脂肪，柑橘瓜拿納萃取物能擊碎脂肪團塊，讓脂肪不斷變小瓦解；摩洛血橙能排毒清宿便，將體內廢油一次排空。最重要的是透過台灣獨家液態常溫定值穩定技術，在常溫下也不易變質，能將高濃度精萃的碎脂因子超微奈米化，藉由口腔舌下黏膜快速吸收，讓效果5秒就能吸收、20秒快速釋放至全身，吸收效果高達80%，比傳統吞食膠囊須經腸胃分解吸收，來得更快、更有效率！臺灣中西整合醫學會張宏銘醫師表示：「噴噴塑如同用噴的消脂針，完全是頑固脂肪的剋星！且因為含有莓果成分，口感酸酸甜甜，不論是男女性都會非常喜愛。」這樣的獨家專利，讓專家都讚嘆不已！

愛美不用再打針、動刀 噴噴塑讓你無形中輕鬆消脂

很多女性的困擾都是想大啖美食又難以維持體態，變會選擇去醫美打消脂針，不過打消脂針不僅會痛，還要先腫一個月，之後才會慢慢消腫，耗費的時間成本太高。而「噴噴塑」不用打針、動刀，就能達到消脂、排空的效果，且只有一般口紅大小，攜帶非常方便，使用時也不容易被發現，現在許多美食網紅、部落客都會在餐前食用噴噴塑，吃美食也不怕職業傷害。除了想要瘦身減重的族群，其餘像是上班族、健身族，或是想要改善循環代謝的人，也都非常適合使用。

噴的瘦瘦針「魔滴小綠瓶－噴噴塑」哪裡買？

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