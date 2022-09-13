曝林智堅動向　鄭運鵬2建議：桃園你放心「不用花這麼多時間」

▲鄭運鵬日前赴廣播節目「寶島全世界」錄音。（圖／寶島全世界提供）

記者呂晏慈／台北報導

年底九合一選戰倒數，因論文抄襲爭議退選的新竹市前市長林智堅沉潛多時，近期傳出最快9月底將陪同新竹市長參選人沈慧虹出席地方問政說明會及拜會行程。對於林智堅近期動向，桃園市長參選人鄭運鵬13日受訪說，他跟林智堅說兩件事：第一處理自己在論文上的委屈，第二先顧好新竹市，「我跟他說，你不用花這麼多時間（在桃園）」。

鄭運鵬日前接受廣播節目「寶島全世界」專訪，今日下午釋出訪問影片。主持人鄭弘儀席間關注，林智堅現在都在做什麼？鄭運鵬表示，他跟林智堅說，「桃園你放心，有我跟桃園市長鄭文燦在」，並請他專心去處理兩件事：第一個，處理他在論文上面的委屈，第二個，先顧好新竹市；最近林智堅應該新竹市、桃園市兩邊都會關心，「我跟他說，你不用花這麼多時間（在桃園）」，例如中秋有鄭文燦跟自己在跑行程。

鄭弘儀也詢問，國民黨桃園市長參選人張善政被控農委會計劃案抄襲後，提告鄭文燦、鄭運鵬等人誹謗，是要幹嘛？鄭運鵬直言，張善政就想要把這個歸因給政治，坦白說張善政告自己也沒什麼道理，因為自己也是根據週刊報導內容來講，「再來他去想想看，我又不是一開始就是我來參選」，當時才參選兩個禮拜而已，忙到翻過來了，哪有時間去注意這個？

鄭運鵬分析，張善政是聰明人，他知道自己當年做了什麼事情，這種案子也不會只有一件，「他應該是有些難言之隱吧」；鄭說，張善政可能覺得無所謂，不過，根據近期民調趨勢，他自己在努力1個月後民調往上，甚至有些超前，但張善政從頭到尾，不管民進黨狀況多差，其支持度都不變，「他（張善政）就是吃定自己的支持者不會走」。

鄭運鵬批評，國民黨死忠支持者把張善政寵到壞掉，張當然恃寵而驕，不用注意自己身旁站的是誰，不用說明自己被質疑的醜聞，甚至也不需要很努力的去接觸大家、提出大家覺得很有興趣的政策。鄭還說，張善政對自己的選舉策略很驕傲，是皇帝不急、急死太監，他的個性就是這樣，覺得別人都是惡意的，這種個性跟國民黨主席朱立倫蠻像的。