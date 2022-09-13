水利局稱侯友宜上任才整治鴨母港溝　林佳龍競辦：是在罵朱立倫？

▲蘆洲鴨母港溝。（資料照／新北市水利局提供）

記者蘇晏男／新北報導

新北市議員李坤城昨日總質詢時指出，蘆洲鴨母港溝僅完成下游整治，諷市長侯友宜是「改半套的勇氣」，而新北市水利局發聲明提到，歷任首長沒人願意進行整治，直到侯友宜上任市長後才突破困境。對此，李坤城今（13日）以民進黨新北市長候選人林佳龍的競辦發言人身份回應，質疑水利局是在罵前副市長侯友宜還是前市長朱立倫？

李坤城表示，先前侯友宜大張旗鼓來宣傳自己的《改變的勇氣》，其中的二部曲即為蘆洲鴨母港溝的整治，結果馬上被踢爆只有整治下游，上游仍然髒亂，只做表面功夫。

對於水利局長稱，「因為有里長反映，侯市長才要求上游一起整治」，李坤城也痛批，這顯示水利局毫無專業可言，不懂全流域治理，還需要里長來提醒。

李坤城說，侯友宜太急著展現政績，最後「改變的勇氣」現出原形，讓大家意識到侯只有「改半套的勇氣」；更誇張的是，水利局今天竟稱是歷任首長不願整治鴨母港溝，導致二十多年來髒亂惡臭，難道水利局失憶了嗎？

李坤城指出，自2005年至今，國民黨在新北市執政長達十七年，朱立倫八年任期內，侯友宜全程擔任副市長，如果歷任首長都有責任，那2010到2018整整八年沒有進行整治，侯副市長也應該對此負責。

李坤城質疑，按照水利局的聲明，拉歷任首長來為河川整治不力負責，究竟是在護侯友宜打朱立倫，還是刻意埋哏修理前副市長侯友宜？

李坤城奉勸侯友宜市府不要再爭功諉過，現在為了選舉才趕工政績，徒增基層公務員的壓力，甚至只做半套就急著宣傳，只會讓更多人看破手腳，施政不夠紮實，最後受苦的也是新北市民。