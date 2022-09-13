法官登山失聯50hrs！山中搜救遇大雨　救援人員退回營地等雨停

▲ 法官陳伯均失聯，山區下雨暫停搜救。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝）

記者哈勇嘎奧、蔡怡萍／台中報導

台北地方法院家事庭法官陳伯均11日跟家人到台中市和平區池有山登山，不料，他先去探路卻失聯。家人趕緊報案，但經警消2日的搜索，仍未發現他的蹤跡，稍早警消尋獲他的衣物、登山帽及登山鞋，失聯進入第50個小時，目前山區雨勢漸大增加救援難度，搜救人員也先暫停行動回到營地，等待雨勢稍歇後再繼續搜尋。

▲法官陳伯均登山失聯，稍早尋獲衣物及登山鞋。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）



陳伯均的妻子及兒女目前仍在武陵山莊等待消息，昨日下午回到武陵農場後，非常的低調，14時50分由員警陪同到勝光派出所製作協尋筆錄，表示他們一行人從桃山登山口登桃山後再轉往池有山，由池有山登頂下山途中在三叉營地附近遇大雨而迷途。

妻子說，先生當時表示要先去探路，如30分鐘後沒連繫就報案，在當日下午4時許沒看到先生回來，也連絡不上先生就立即打119報案。勝光所員警表示，妻子非常低調，神情也非常緊張焦慮，只有製作簡單協尋資料後就離去。

雪霸國家公園武陵管理處表示，陳伯均一行四人有申請入園登山，行程單攻桃山及池有山，目前已先請家屬入住武陵山莊等候消息。

目前山區雨勢轉大，增加搜救難度，為求安全搜救人員已先回到三叉營地，等待雨勢稍歇後再繼續搜尋。