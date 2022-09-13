曾偵辦過鄭捷！法官陳伯均登山失聯48hrs　時任檢察官受訪畫面曝

記者蔡怡萍／台中報導

台北地院法官陳伯均11日帶著妻小到台中市和平區池有山登山，不料回程卻迷路，陳男獨自下切找路，卻因此失聯，妻子焦急報案。警消人員獲報上山搜救，並在陳男下切點40公尺處發現陳男登山杖，但卻未尋獲他蹤跡。而陳伯均在新北地檢署任職期間，曾偵辦鄭捷殺人案，當年鄭捷移送至板橋地檢署時，陳伯均公開在媒體前受訪。

▲法官陳伯均到台中登山卻失聯，當年任檢察官時偵辦鄭捷案受訪畫面。（圖／地方中心翻攝）

▲法官陳伯均登山失聯，搜救人員出動連日找尋。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝）



陳伯均11日和家人一起到台中武陵桃山池有山時，先行前往探路，但過了15分鐘後，家人沒見到他走回來，又無法取得聯繫，因此通報警消單位協助搜尋。但經過搜索仍未發現他的蹤跡，僅於下切河谷40公尺處發現陳伯均的2支登山杖，13日警消再尋獲他的衣物、登山帽及登山鞋，目前仍持續搜救中。

▲搜救人員在下切處找到陳伯均登山杖，之後再找到衣帽、鞋子，人卻仍不見蹤影。（圖／記者鄧木卿翻攝）



陳伯均為司法官訓練所44期結業，在新北地檢署曾偵辦重大案件鄭捷殺人案，當年鄭捷移送辦新北地檢署時，陳伯均也曾在鏡頭前受訪說明，雖然由於偵查不公開並未多做透露，之後於2018年獲派桃檢主任檢察官，於2021年轉任法官。

而不少法界人士看到陳伯均失蹤消息也很擔心，紛紛為他祈禱。律師梁維珊也在臉書發文，同樣為陳伯均禱告，希望對方能夠平平安安回家，「繼續在法庭上電我，真的拜託，快快平安歸隊，我甘願去法庭讓你海電」。