法官登山失聯妻發聲還原經過　曝迷路關鍵：回程晴天變大霧

▲法官陳伯均登池有山失聯，持續搜救，圖為他先前登玉山的近照。（圖／台北地院提供）

記者黃哲民／台北報導

台北地院家事庭法官陳伯均本周日（11日）偕妻小到台中市和平區單攻池有山，回程迷路，陳法官安頓妻小獨自探路卻失聯至今，警消已發現他遺落的登山杖與鞋帽等物，持續搜救中，陳妻就近入住武陵山莊等候消息，她透過北院感謝各界關心與協助，強調本次登山經過事前規劃與申請，出發當日天氣晴朗，不料下山因天氣變化大而碰上濃霧迷路，陳妻籲請山友注意登山出遊的安全。

北院今（13日）徵得陳妻同意，提供陳伯均本次事發前的近照1張，並轉達陳妻的說法指出，本次的登山是經過事前規劃與申請，並考量出發當日天氣晴朗、颱風動態及妻小的腳程，於凌晨3點半即出發，預計中午12點到1點就可以抵達山下，無奈天氣變化大，起霧影響視線，在距離出口3.5公里時迷路，陳法官先行探路，以致發生本次事件。

陳妻透過北院感謝各界的祈福與協助，包括警消、林務局、雪霸國家公園、布農協作、武陵山莊、地檢署與地方法院長官、同仁，還有跑山獸（捷克籍知名登山網紅羅培德Petr Novotny）等相關人員幫忙與協助，以及媒體的辛苦報導，但陳妻希望不要浪費社會資源，也籲請請喜愛登山者注意登山出遊的安全。

警消昨（12日）已在山路下方河谷，發現陳伯均遺留的2支登山杖，今拂曉再度搜索，又找到陳伯均的鞋、帽與衣物，但仍不見人影，台北地院院長黃國忠11日第一時間得知消息，立刻告知院內同仁，請大家為陳法官集氣，希望他平安歸來。