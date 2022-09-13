颱風要走了！氣象局「17:30解除海警」　今晚雨停明剩2區有雨

▲颱風環流移入時會導致較強降雨，今日北部、東北部仍有明顯雨勢。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

中度颱風「梅花」逐漸遠離，中央氣象局將於下午5點半解除海上颱風警報，今晚到明日各地雨勢趨緩，明日僅剩北部、東半部有局部短暫陣雨，其他地區可見陽光，山區有午後雷陣雨。

氣象局簡任技正伍婉華表示，氣象局持續針對北部海面發布海上警報，台灣附近風浪仍大，北部、東半部沿海有三到四米浪高，其他地區沿海也有兩米以上浪高，基隆北海岸、東半部、恆春半島、綠島、蘭嶼等地有長浪，基隆北海岸、南部、恆春半島有8到9級強陣風，台北盆地、馬祖也有強風，強風長浪現象將於今晚到明日趨緩。

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▲梅花颱風今晚到明日遠離台灣。（圖／氣象局）

今日北部、東北部、中部山區持續有雨，北部山區雨勢最明顯，桃園、新竹、新北等地的山區累積雨量最多，雖然雲系一波波移入帶來降雨，不過今日雲系已沒有昨日綿密，降雨空檔也更多，氣象局將豪雨特報降級為大雨特報，桃園以北、宜蘭、新竹、台中山區有局部大雨。

今晚到明日颱風逐漸離開，各地雨勢趨緩，明日北部、東半部有局部短暫降雨，其他地區可見陽光，山區有午後雷陣雨。週四以後連續好幾天都會是穩定的好天氣，各地溫度回升可見陽光，午後東半部、各地山區嚴防雷陣雨。

另外台灣東方4200公里有第十三號颱風「莫柏」，未來將增強往北移動，對台無影響。熱帶低壓今日可能增強為第十四號颱風「南瑪都」，目前在台灣東方1700公里海面上，將往北偏西之後北轉，至於北轉角度將是會不會影響台灣天氣的關鍵。

▲氣象局將於下午五點半解除海上颱風警報。（圖／氣象局）

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