海警解除！颱風南瑪都最快今生成　不排除「西偏離台更近」可能

▲熱帶低壓可能於今日增強為颱風南瑪都。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

中度颱風「梅花」影響數日，今晚逐漸加速北上遠離台灣，各地雨勢將會緩和許多，不過北部、東北部仍可能有斷續降雨，明日各地天氣趨穩，溫度也會回升。另外海上的熱帶低壓可能於今日增強為颱風「南瑪都」，以目前路徑而言對台不會有影響，不過若北轉的位置更偏西，就可能離台更近，不確定性仍大。

氣象局簡任技正伍婉華表示，颱風梅花暴風圈已於下午五點左右離開北部海面，氣象局已解除海上颱風警報。

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▲梅花颱風海上警報解除。（圖／氣象局）

颱風環流影響減小，不過偶爾仍會帶來雨帶，今晚北部、東北部還是有斷續降雨，不過雨勢趨緩很多，氣象局針對桃園以北及宜蘭山區發布大雨特報。

另外台灣東方1800公里海面上還有一個熱帶低壓TD17，今日有機會增強為颱風「南瑪都」，短時間將滯留打轉，之後朝向琉球群島往日韓前進，後期不確定性仍大，不排除路徑更往西偏，也可能離台灣更接近，因此還需多加觀察。

今晚台灣附近風浪仍強，北部與東半部海面、巴士海峽、桃園以北與東半部沿海空曠地區、恆春半島、馬祖都會出現長浪。而基隆北海岸、恆春半島有8到9級強陣風，台北盆地、馬祖也有較強陣風。

▲明日起各地天氣趨穩，降雨減少。（圖／氣象局）

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