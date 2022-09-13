佛心社區伴手禮一人一包杏鮑菇　80歲阿嬤開心

▲新竹市南勢社區長者參訪中埔和睦社區，意外拿到連鎖超市新鮮菇類當伴手禮相當開心 。（圖／記者翁伊森攝)

記者翁伊森／嘉義報導

社區一般外出縣市觀摩常會有伴手禮交換，但對於物產豐富的社區村落大手筆贈送來訪社區，足以讓來訪民眾大感驚訝倒沒幾處。新竹市南福長青會13日參訪嘉義縣中埔和睦社區，雙方交換伴手禮的內容就讓80餘歲的長輩及全團民眾大吃一驚。

▲▼ 中埔和睦社區參訪伴手禮一人一包，全場80位來訪民眾樂開懷。（圖／記者翁伊森攝）

新竹市南勢社區南福長青會日前兩車80人浩浩蕩蕩來到嘉義縣中埔和睦社區參訪，和睦社區劉永安理事長及其老人會劉理事長及志工團隊，雙方先就來訪目的簡介後進行雙方伴手禮交換。

▲參訪民眾手拿參訪伴手禮，直說很有份量，和睦社區太大方了 。（圖／記者翁伊森攝）

南福長青會會長表示，由於社區地處新竹米粉出產處因此帶來「新竹炊粉」，而賓主和睦社區則由理事長劉永安及幹部志工等人端出8大箱80包，每包約數百克，市價約百餘元的杏鮑菇分送給現場來訪的民眾，由於內容物相當有份量加上又實用，不少婆婆媽媽長輩拿到相當開心，直說平常在超市看到很心動，但沒想到產地竟然在這，更沒想到出遊可以一人一包，直呼超值。

▲ 新竹南福長青會與中埔和睦社區參訪伴手禮分別為新竹炊粉及杏鮑菇 。（圖／記者翁伊森攝）

據了解，社區一般參訪費用大約1200元至2000元，多一車多一筆費用，因此大多社區都很省著給來訪社區，有別於中埔和睦社區給真空包裝的新鮮食材確實少見。

劉永安表示，在地生產杏鮑菇及絲瓜，因此才發想送來訪民眾一人一包，抱著以物結緣的心態沒計較過人數，對於未來若是有其他社區願意來訪，他也一樣贈送，甚至有機會加碼絲瓜。

▲ 中埔和睦社區理事長劉永安 。（圖／記者翁伊森攝）

劉永安，為中埔鄉和睦社區理事長，也是當地和睦農場負責人，更為嘉義市羽球委員會主委及全台羽球協會副理事長，平常熱心公益及運動及人文關懷。