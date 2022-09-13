　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

颱風夜狂偷士林店家　得手5萬躲摩鐵...他辯：拚現金給兒零花

記者黃宥寧／台北報導

何姓男子毒品案甫出獄，看準「軒嵐諾」颱風來襲，許多商店提早打烊或未營業，竟持螺絲起子破壞門鎖入侵狂偷店內財物，士林區共有5家商店遭竊，損失財物達5萬多元。警方掌握其行蹤後，持拘票在桃園地區將人逮捕。何嫌落網後打悲情牌，「孩子才剛國中，所以要拚現金給零用」，警訊後依竊盜罪移送士林地檢署偵辦，並建請聲押。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲何嫌趁颱風夜跑到士林區狂偷。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方指出，40多歲何男因毒品罪剛出獄，9月4日騎著贓車在內湖區行竊，隔日又趁中颱「軒嵐諾」侵襲，開始在士林區文林、蘭雅、翠山派出所轄區潛入商家狂偷，1晚以同樣手法，破壞門鎖連偷5間店，將收銀台數千至數萬元的錢全拿走。

案經專責小組展開查緝，調閱案發地周邊監視器影像，結合刑大偵五隊資料庫分析、比對，發現多起竊案都是何男所為，經清查遭竊商店有5家，損失財物達新台幣5萬多元，狡詐的何嫌為規避警方查緝，除騎乘失竊機車行竊，犯案後更躲藏在汽車旅館，刻意製造斷點，增加警方查緝難度。

▼何姓嫌犯為兒子零用錢，不惜狂偷竊。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

專案人員經抽絲剝繭後迅速鎖定何嫌，發現他行竊足跡遍及大台北地區，涉及10餘起住家、商店竊案，且有持續犯案可能性，警方掌握其行蹤後，見時機成熟於9月7日持士林地檢署核發拘票，順利於2天內於桃園地區將人查緝到案。

何嫌落網時，向警方可憐兮兮說，兒子才唸國中，要「拚現金」給兒子當零用錢，因此鋌而走險行竊，警方訊後仍依竊盜罪移送士林地檢署偵辦，同時考量何嫌有再犯之虞，建請檢察官聲押，法官訊問後，裁定無保飭回，限制住居、候傳。

►只要1980元！住台北喜來登大飯店、吃十二廚下午茶，隔天爽玩宜蘭

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
BMW M3撞樹釀2死！駕駛父質疑「暴衝」：他18歲就會開車
建築工人撿皮夾有一大疊千元鈔！下秒奔警局　失主擁抱落淚
快訊／綠營台中參選人酒駕　宣布「退選退黨」
人倫慘劇！屁孫活生生把阿嬤勒到窒息亡　拍攝者不救還冷笑
法官登山失聯47hrs！　尋獲「衣物、黑色登山鞋」
颱風要走了！氣象局「17:30解除海警」　明剩2區有雨
快訊／台中綠營議員參選人酒駕　蔡其昌4字回應
18歲女墾丁玩水出意外！　慘裝人工肛門

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

曾偵辦過鄭捷！法官陳伯均登山失聯48hrs　時任檢察官受訪畫面曝

BMW M3撞樹釀2死！駕駛父質疑「暴衝」：他18歲就會開車技術很好

颱風夜狂偷士林店家　得手5萬躲摩鐵...他辯：拚現金給兒零花

與正妹住溫泉旅館！他闖浴室喊「我想要」尻槍無罪　二審大逆轉

法官登山失聯47hrs…尋獲「衣物、登山鞋」了！　持續搜救中

還是看的出來色色的！貼女友馬賽克性愛照無罪...二審逆轉判拘　

玩水上摩托車慘裝人工肛門！18歲女遭水柱沖傷...揪出教練無照

男童丟了250元零用錢　無助站捷運月台落淚！暖警沿路幫找回

酒測值0.85！台中議員參選人林義偉酒駕被抓　本人下午3點回應　

建築工人撿皮夾直奔派出所　失主見恩人擁抱流淚：人間最美風景

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

楊丞琳甩海鮮風波「練舞到受傷」　腳趾纏繃帶仍滲血..赤腳上台

一拳超人當街打趴親妹！ 台中深夜驚動10警車衝場

不要命！大豹溪烤肉遇洪水 急流中收帳遭吼「人命要緊」

大豹溪烤肉急流吞帳篷！　 女勸別收東西：人命要緊

對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

重機4貼狂飆台61線　2幼童竟沒戴安全帽

潘瑋柏《披荊斬棘》狂吃28道菜　偷夾別人的..還跟吳建豪搶冰淇淋XD

非洲「兇猛路障」釀塞車 23隻獅子慵懶慢逛大街

烤肉引惡火奪祖孫3命！　女衝2樓救公嬤雙親悲痛

曾偵辦過鄭捷！法官陳伯均登山失聯48hrs　時任檢察官受訪畫面曝

BMW M3撞樹釀2死！駕駛父質疑「暴衝」：他18歲就會開車技術很好

颱風夜狂偷士林店家　得手5萬躲摩鐵...他辯：拚現金給兒零花

與正妹住溫泉旅館！他闖浴室喊「我想要」尻槍無罪　二審大逆轉

法官登山失聯47hrs…尋獲「衣物、登山鞋」了！　持續搜救中

還是看的出來色色的！貼女友馬賽克性愛照無罪...二審逆轉判拘　

玩水上摩托車慘裝人工肛門！18歲女遭水柱沖傷...揪出教練無照

男童丟了250元零用錢　無助站捷運月台落淚！暖警沿路幫找回

酒測值0.85！台中議員參選人林義偉酒駕被抓　本人下午3點回應　

建築工人撿皮夾直奔派出所　失主見恩人擁抱流淚：人間最美風景

不怕沒行政經驗！　蔣萬安：首都需要國際觀、創新的領導者

打造基隆「地方創生」新亮點　蔡適應：持續爭取預算及建設

陳時中否認擋疫苗　柯文哲：難道所有人都錯、只有一個人是對的？

掌握「選購3技巧＋冷凍保存2妙方」　隨時都可品嚐盛夏檸檬味

曾偵辦過鄭捷！法官陳伯均登山失聯48hrs　時任檢察官受訪畫面曝

不願被摸頭！藍營新人為「陳麗娜條款」槓上黨部　明遞交抗議書

應召妹賣淫懷上男客的種！2個月「隨身帶嬰屍」　棄屍投幣置物櫃

配合U23世界盃棒球賽　中職10月兩場例行賽賽程異動

Omicron又爆新變種！BA.2.75.2已擴8國　免疫逃脫能力「歷代最強」

北京校園群聚爆不停！　中國傳媒大學600多人被隔離　

色按摩師「無懼男友在隔壁」強迫性侵　女大生淚訴：嚇到不敢叫V1

社會熱門新聞

29歲男BMW自撞2死！爸曝「兒打零工」：想買二手車代步

永和分屍案傳靈異！　「開天眼攝影」驚見死者就在哥哥身邊

陪試駕BMW M3喪命　合夥麻吉悲慟哀悼

桃園BMW跑車自撞「包樹」　2人無呼吸心跳

超級路霸一停700天！今遭拖吊

烤肉給公嬤吃卻同喪火窟　20歲女大生永遠缺課

代理教師遭霸凌暴瘦輕生亡　哥：妹妹無路可走

法官登山失聯！家人焦急求助跑山獸「2因素」無法參與搜救

女職員每天裝水回家喝　老闆告竊盜求償2.5萬

老婆剛過生日臉書盡是甜蜜　BMW M3夫妻永隔

即／土豪金BMW M3試車自撞！前座2男送醫搶救不治

行刑式狂開10多槍！麵包師傅「瞄頭、身體」殺2人判決出爐

台中議員參選人林義偉酒駕被抓　本人下午3點回應　

直擊BMW M3高速自撞釀2死！時速紅針「停在140」

更多熱門

相關新聞

颱風要走了！氣象局17:30解除海警

颱風要走了！氣象局17:30解除海警

中度颱風「梅花」逐漸遠離，中央氣象局將於下午5點半解除海上颱風警報，今晚到明日各地雨勢趨緩，明日僅剩北部、東半部有局部短暫陣雨，其他地區可見陽光，山區有午後雷陣雨。

男童丟了250元零用錢　無助站捷運月台落淚

男童丟了250元零用錢　無助站捷運月台落淚

LIVE／傍晚有望解除梅花海警　氣象局最新說明

LIVE／傍晚有望解除梅花海警　氣象局最新說明

梅花挾豪雨　新北桃園新竹山區「土石流大規模崩塌警戒」

梅花挾豪雨　新北桃園新竹山區「土石流大規模崩塌警戒」

建築工人撿皮夾直奔派出所　失主見恩人擁抱流淚

建築工人撿皮夾直奔派出所　失主見恩人擁抱流淚

關鍵字：

竊案士林毒品前科慣竊颱風軒嵐諾影音

讀者迴響

熱門新聞

精準預言女王離世！他預測「查爾斯三世駕崩時間」

29歲男BMW自撞2死！爸曝「兒打零工」：想買二手車代步

通緝犯出席亡父葬禮　被警擊斃

永和分屍案傳靈異！　「開天眼攝影」驚見死者就在哥哥身邊

房東最愛「房客職業」竟是它！

棒棒堂富少Monkey「新歡是涉毒網美」！曾藏1級毒品

陪試駕BMW M3喪命　合夥麻吉悲慟哀悼

桃園BMW跑車自撞「包樹」　2人無呼吸心跳

蘋果官方認證無殘值！兩款熱銷機被踢出舊換新名單

「超強運5星座」中秋過後旺到爆

家產2兆台幣…賭王千金點頭嫁消防員男友

短褲妹國道路肩爽遛狗！原因曝網拳頭硬了

YTR金針菇「3人烤肉組」售2199！網紅整坨吐掉：吞不下去

超級路霸一停700天！今遭拖吊

台灣3年沒颱風假　日本「軌跡分析圖」讓網看傻

更多

最夯影音

更多
虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲
楊丞琳甩海鮮風波「練舞到受傷」　腳趾纏繃帶仍滲血..赤腳上台

楊丞琳甩海鮮風波「練舞到受傷」　腳趾纏繃帶仍滲血..赤腳上台

一拳超人當街打趴親妹！ 台中深夜驚動10警車衝場

一拳超人當街打趴親妹！ 台中深夜驚動10警車衝場

不要命！大豹溪烤肉遇洪水 急流中收帳遭吼「人命要緊」

不要命！大豹溪烤肉遇洪水 急流中收帳遭吼「人命要緊」

大豹溪烤肉急流吞帳篷！　 女勸別收東西：人命要緊

大豹溪烤肉急流吞帳篷！　 女勸別收東西：人命要緊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面