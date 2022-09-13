颱風夜狂偷士林店家　得手5萬躲摩鐵...他辯：拚現金給兒零花

記者黃宥寧／台北報導

何姓男子毒品案甫出獄，看準「軒嵐諾」颱風來襲，許多商店提早打烊或未營業，竟持螺絲起子破壞門鎖入侵狂偷店內財物，士林區共有5家商店遭竊，損失財物達5萬多元。警方掌握其行蹤後，持拘票在桃園地區將人逮捕。何嫌落網後打悲情牌，「孩子才剛國中，所以要拚現金給零用」，警訊後依竊盜罪移送士林地檢署偵辦，並建請聲押。

▲何嫌趁颱風夜跑到士林區狂偷。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方指出，40多歲何男因毒品罪剛出獄，9月4日騎著贓車在內湖區行竊，隔日又趁中颱「軒嵐諾」侵襲，開始在士林區文林、蘭雅、翠山派出所轄區潛入商家狂偷，1晚以同樣手法，破壞門鎖連偷5間店，將收銀台數千至數萬元的錢全拿走。

案經專責小組展開查緝，調閱案發地周邊監視器影像，結合刑大偵五隊資料庫分析、比對，發現多起竊案都是何男所為，經清查遭竊商店有5家，損失財物達新台幣5萬多元，狡詐的何嫌為規避警方查緝，除騎乘失竊機車行竊，犯案後更躲藏在汽車旅館，刻意製造斷點，增加警方查緝難度。

▼何姓嫌犯為兒子零用錢，不惜狂偷竊。（圖／記者黃宥寧翻攝）

專案人員經抽絲剝繭後迅速鎖定何嫌，發現他行竊足跡遍及大台北地區，涉及10餘起住家、商店竊案，且有持續犯案可能性，警方掌握其行蹤後，見時機成熟於9月7日持士林地檢署核發拘票，順利於2天內於桃園地區將人查緝到案。

何嫌落網時，向警方可憐兮兮說，兒子才唸國中，要「拚現金」給兒子當零用錢，因此鋌而走險行竊，警方訊後仍依竊盜罪移送士林地檢署偵辦，同時考量何嫌有再犯之虞，建請檢察官聲押，法官訊問後，裁定無保飭回，限制住居、候傳。