「忍耐一年捐完疫苗才敢講真話！」　蔣萬安：陪慈濟對抗民進黨的邪惡

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對資深媒體人周玉蔻昨日因「「BNT疫苗採購」嗆聲慈濟，國民黨台北市長參選人蔣萬安13日質疑，為何一萬名同胞染疫逝世後，民進黨台北市長參選人陳時中可以繼續被造神，在全球救人的慈濟人卻被污辱？是多大的壓力，讓慈濟忍耐一年、捐完疫苗後才敢講真話？他強調，「我們會帶著感謝、帶著慈悲，陪慈濟對抗民進黨的邪惡。」

對於周玉蔻批評，「一般社會大眾為什麼也要傻傻的被牽著鼻子尊呼證嚴法師為『上人』？什麼時代了？宗教求真？近幾十年各種新興宗教及所謂法師、媽祖信徒等，在台灣掀起的惡風穢雲，恐怕不是一句『不真』可以形容的」。蔣萬安表示，慈濟做慈善並非一朝一夕，更不是從買疫苗開始，任何想要抹黑慈濟的人，都應該去看慈濟發展史，然後捫心自問，對不對得起是非公道？

蔣萬安指出，1966年證嚴法師捨不得窮苦民眾無依無靠，從同修們一天做一雙嬰兒鞋、三十位信眾們省下買菜錢開始，成立了「慈濟功德會」，開始幫助有需要的人。經過56年的堅持，慈濟發展出「四大志業、八大法印」，分別是慈善、醫療、教育、人文、國際賑災、骨髓捐贈、環保、社區志工，每一項慈善工作，都是證嚴法師跟無數志工的全心奉獻。

蔣萬安質疑，為何一萬名同胞染疫逝世後，陳時中可以繼續被造神，在全球救人的慈濟人卻被污辱？為何買不到疫苗的陳時中可以選市長，洽購500萬劑疫苗的慈濟執行長卻被出征？為何推數位中介法的極權總統被吹捧，無私救人的證嚴法師卻被污衊成獨裁教主？

「是多大的利益，值得民進黨鋪天蓋地的抹黑慈濟？是多大的壓力，讓慈濟忍耐一年、捐完疫苗後才敢講真話？是多大的慈悲，讓證嚴法師被名嘴、網軍羞辱仍不發一語？」蔣萬安強調，慈濟500萬劑帶有大悲心的疫苗，已經流淌在台灣人的體內，「我們會帶著感謝與慈悲，陪慈濟對抗民進黨的邪惡。」

然而，陳時中今天上午參訪南機場幸福食物銀行暨社區關懷據點，遭媒體問及周玉蔻批慈濟是「中共自己人」，陳時中是否會稱呼證嚴為「上人」？陳時中回應，慈濟是大愛的團體，對世界貢獻多，慈濟人在每一次有災害的時候，都第一個跳出來幫助社會，「我當然也會稱證嚴為上人」。