批蘇麗瓊「配合林佳龍選戰策略」　國民黨團：勸她勿成民進黨打手

▲國民黨團「監察院配合林佳龍調查恩恩案！淪為民進黨的打手？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

新北市長侯友宜近日因「恩恩案」，除受到民進黨對手林佳龍攻擊外，蘇麗瓊等3監委帶隊調查新北市消防局，甚至傳出可能對市府提出糾正。對此，國民黨立法院黨團14日還原恩恩案時序，強調新北市府的作為，全依照疫情指揮中心的指引，但蘇麗瓊卻配合林佳龍選戰策略，希望約詢侯友宜，奉勸她不要成為民進黨打手。

國民黨團13日上午召開「監察院配合林佳龍調查恩恩案！淪為民進黨的打手？」記者會，副書記長洪孟楷指出，疫情高峰時，嬰幼兒沒有疫苗可打，相關就醫指引不明確，也無綠色通道，而全國疫情指引，不就是疫情指揮中心在訂定，要地方政府配合；但如今恩恩案，監察院對疫情指揮中心不聞不聞，反而刻意針對新北市府，到底現在是要求真相，還是政治干預、政治調查？

洪孟楷還原恩恩案當時情況：恩恩4/14確診、4/19離世，而疫情指揮中心4/21才取相關送醫條件、確認確診分流，以及取消居家照護同住者的健康條件。洪說，換言之，在恩恩確診前，疫情指揮中心都未更改相關警訊表徵等。

洪孟楷繼續指，衛福部4/21說，因出現首例確診兒童（恩恩）死亡個案，才邀集台灣兒科醫學院、台灣兒童感染症醫學會開會，訂定「Covid19兒童確診病例居家照護警訊表徵及緊急送醫條件」；換言之，在恩恩離開以前，根本沒有針對兒童的指引。

「不是說超前部署？」洪孟楷又說，直到第一例兒童死亡案例後，衛福部才在5/13開設「學齡前兒童就醫綠色通道」，晚了約一個月。國民黨團要請教監察院，「要查大家都來查」，讓國人知道真相，選擇性辦案就是政治性辦案。

「介入選舉，監察院的效率是非常高。」書記長李德維指出，民進黨立委蘇治芬才喊下架雲林張家，隔天監察院就行文雲林縣政府，派三名監委調查雲林縣長張麗善胞弟。李德維也控監察院「選擇性辦案」，他說，喬友大樓惡火4死，監察院糾正彰化縣府，而高雄城中城大火46死，但高雄市府的責任呢？

總召曾銘宗則指出，針對3+11調查報告，監察院是函請衛福部改進，而蘇麗瓊就是查案監委之一，且蘇擔任過衛福部次長，強力護航前衛福部長陳時中。對於恩恩案，曾說，新北市府的作為，全依照疫情指揮中心的指引，且陳時中、指揮中心醫療應變組副組長羅一均皆認定沒延誤，但蘇麗瓊卻配合林佳龍選戰策略，希望約詢侯友宜查恩恩案，是先射箭再畫靶。

曾銘宗喊話，蘇麗瓊身為監委，奉勸她不要成為民進黨打手，也奉勸監察院不要介入選戰，淪為民進黨派系小弟，成為攻擊其他候選人的打手。