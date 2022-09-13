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陳時中小編盜滷肉飯照　她曝「出包者」：只能讓那個人繼續揹鍋了

▲▼陳時中萬華廣照宮參香。（圖／記者周宸亘攝）

▲台北市長參選人陳時中。（圖／記者周宸亘攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中12日晚間在臉書發出滷肉飯文章，卻被抓包疑似盜圖，其中兩張照片跟部落客雷同，儘管小編隔天一早緊急發文道歉，稱是「誤用照片」，但仍難平爭議。對此，北市議員徐巧芯酸，很多人討論這包是誰出的，也看到側翼直指文宣部出問題，「但文宣部掛頭牌的是陳彥安，也就是陳時中的兒子，這怎麼處理？看來只能讓那個人繼續揹鍋了。」

網友13日一早在臉書「爆料公社公開版」發文「保證今日新聞頭條，盜圖仔陳時中出來面對」，同時附上多張照片。其中可以看到，陳時中在12日晚間發的滷肉飯文章中，與部落客文章照片相同。

對此，陳時中團隊也在臉書寫下164字道歉文「小編群向大家誠摯道歉。是我們誤用了照片，我們感到萬分抱歉，昨日撰寫陳時中拜訪家香味店家一文，確認菜色資料過程中，因不慎將百萬人氣部落客小可愛阿貴拍攝圖片與團隊攝影所拍攝圖片混用上傳，導致貼文時錯置，影響部落客的權益，更傷害阿中形象。錯誤已經造成，鄭重地向所有人對不起，我們已主動與部落客聯繫，致上十二萬分的歉意，並向長官自請處分。」

對於滷肉飯風波，徐巧芯酸，陳時中的政二代團隊被公佈的時候，民進黨說他們的政二代不一樣，從基層做起又專業，結果這個團隊除了偷窺人家上廁所的宣傳片，以及百變人設之外，最新力作就是盜圖。

徐巧芯質疑，網路盜圖是任何競選團隊都知道不能犯的低級錯誤，現在很多人都在問這個包到底是誰出的，網路上看到綠營粉專聲稱自己知道內情，直接指出是「文宣部」出問題，「如果側翼的爆料為真，根據競選團隊通訊錄，文宣部掛頭牌的是『陳彥安』，也就是陳時中的兒子，這要怎麼處理？看來還是只能讓『那個人』繼續揹鍋了。」

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