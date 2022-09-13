南警強勢打擊犯罪　治安平穩市民很有感

▲台南市警局發布台南市治安績效成果，台南市各項犯罪數據均呈現下降趨勢，治安呈現穩定狀態。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市警局統計台南市2018年至2021年4年期間，全般刑案發生數25923件下降至24274件，暴力犯罪93件下降至48件（下降幅度為六都最佳），竊盜案件3720件下降至3253件，詐欺案件2915件下降至2816件，故意殺人案41件下降至16件，槍擊案15件下降至10件，各項犯罪數據均呈現下降趨勢，治安呈現穩定狀態。

在刑案破獲率部分：全般刑案破獲率分別為2018年89.44％，2019年91.14％，2020年98.46％，2021年99.30％，每年刑案破獲率均逐年升高，顯現台南市的治安維護查緝能量良好。

2022年台南市的槍擊案發生2件，較去年的10件減少8件，且均已偵破，暴力犯罪今年31件較去年同期38件減少7件，在防止暴力犯罪部分的治安維護仍有成效。

台南市人口數僅187萬餘人，在直轄市六都中為最少，若以每10萬人口刑案發生數統計，與其他縣市比較，刑案發生率數值容易偏高。基於少數人犯多數犯罪的80／20法則，單以目前台南市的人口數作為計算標準，據以評斷治安好壞，缺乏其客觀性，易抹煞台南市警察局所有員警的努力，倘若，以上述兩點刑案發生下降趨勢，及刑案破獲率提升趨勢來看，台南市的整體治安是呈現平穩的狀態。