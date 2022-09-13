　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中秋月餅吃不完捏餡做包子　還有「番茄炒月餅」震驚百萬人

番茄炒月餅。（圖／翻攝星視頻）

▲番茄炒月餅。（圖／翻攝星視頻）

圖文／CTWANT

每年過完中秋節剩下最多的應該就是月餅，總讓人煩惱到底吃到何年何月才能清空。近日有大陸網友發揮巧思，將月餅的當作餡料做成包子；安徽某大學學餐還推出一項「番茄炒月餅」，引發網友討論。

近日有網友在微博上傳一段做包子的影片，他說，「沒吃完的月餅做成包子吃起來就沒那麼膩了」。從他貼出的影片中可見，首先先把月餅捏碎，加入紅糖和酵母粉再加入溫水，揉成麵糰後再加入餡料，發酵完蒸好就大功告成。網友看了留言「感覺浪費餡，本來月餅是酥酥的，蒸完都軟了」、「我家真這樣做過很好吃」、「你嫌它還不夠甜，還加糖」。

月餅做成的包子。（圖／翻攝八心八箭是個俗人微博）

▲月餅做成的包子。（圖／翻攝八心八箭是個俗人微博）

10日在安徽芜湖某大學餐廳有道「番茄炒月餅」很熱門，學生表示，「當時我和朋友在學餐看到這道菜都驚呆了，社群都被這道菜洗版了。」而炒月餅也很快被拿光。從原PO貼出的影片中可見，一堆切兩半的月餅和番茄炒在一起，難以想像這道「黑暗料理」吃起來的口感。

影片曝光後，有超過110萬播放人次，網友紛紛留言「好像豬飼料」、「月餅大清倉」、「這樣是不是都不用發月餅了，比較省也算過中秋」、「你拿了這個菜是真的喜歡吃嗎」、「剩月餅去哪裡了這不在這兒呢」。

延伸閱讀
早餐店奶茶每喝必拉？　員工揭黑心真相：不敢喝了
娛樂報報／網紅兔美沾毒官司斷開梁士華　陪謝睿宸見習威廉婚禮
證交稅連續8個月負成長　創20年最大減幅

►只要1980元！住台北喜來登大飯店、吃十二廚下午茶，隔天爽玩宜蘭

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
快訊／新北飆破9千例！　全台各縣市確診分佈曝
快訊／中秋後確診暴增！　今+46795例本土
獨／最新撞擊畫面曝！BMW M3市區飆140　「沒煞車」直撞
我不要分手…21歲女攀13樓外牆險墜落　勇警緊拉住雙手
台鐵平溪線二度落石砸軌！　區間車又撞上
iPhone 14預購量不如前代　iPhone 13系列反熱
LIVE／蔣萬安影帝級演繹丟偶包　批陳時中變傀儡任人擺布
才歡度愛妻生日！新婚試駕BMW M3生死永隔　甜蜜生活照成雲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國人壽原董事長被逮捕　涉嫌受賄、隱瞞境外存款

中秋月餅吃不完捏餡做包子　還有「番茄炒月餅」震驚百萬人

下令「快出快落地」！　李克強：穩經濟政策能用盡用

脫口秀大會聊炒股！ST洲際竟一字漲停　股民嗨喊「主力崩潰了」

剪刀剪切女兒脖子！17歲女「廁所殺嬰」狠丟污水桶　判緩刑獲自由

1例確診近百萬人封城　河北三河突宣布「居民一律不得外出」

王毅五點談中日關係：對台灣問題不容動搖倒退

恆大宣佈9／30前全面復工　許家印：大幹苦幹才能「償還債務」

長江旱情4／烈日灼傷屈原故鄉　臍橙皮焦「價錢不跌反漲」

長江旱情3／體驗「遊輪走水電梯」　這城市水電充足！夜經濟超火

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

楊丞琳甩海鮮風波「練舞到受傷」　腳趾纏繃帶仍滲血..赤腳上台

一拳超人當街打趴親妹！ 台中深夜驚動10警車衝場

不要命！大豹溪烤肉遇洪水 急流中收帳遭吼「人命要緊」

大豹溪烤肉急流吞帳篷！　 女勸別收東西：人命要緊

對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

重機4貼狂飆台61線　2幼童竟沒戴安全帽

潘瑋柏《披荊斬棘》狂吃28道菜　偷夾別人的..還跟吳建豪搶冰淇淋XD

烤肉引惡火奪祖孫3命！　女衝2樓救公嬤雙親悲痛

非洲「兇猛路障」釀塞車 23隻獅子慵懶慢逛大街

中國人壽原董事長被逮捕　涉嫌受賄、隱瞞境外存款

中秋月餅吃不完捏餡做包子　還有「番茄炒月餅」震驚百萬人

下令「快出快落地」！　李克強：穩經濟政策能用盡用

脫口秀大會聊炒股！ST洲際竟一字漲停　股民嗨喊「主力崩潰了」

剪刀剪切女兒脖子！17歲女「廁所殺嬰」狠丟污水桶　判緩刑獲自由

1例確診近百萬人封城　河北三河突宣布「居民一律不得外出」

王毅五點談中日關係：對台灣問題不容動搖倒退

恆大宣佈9／30前全面復工　許家印：大幹苦幹才能「償還債務」

長江旱情4／烈日灼傷屈原故鄉　臍橙皮焦「價錢不跌反漲」

長江旱情3／體驗「遊輪走水電梯」　這城市水電充足！夜經濟超火

本土狂飆4.6萬例！昨發出8816人份口服藥「創6／27以來新高」

建築工人撿皮夾直奔派出所　失主見恩人擁抱流淚：人間最美風景

中國人壽原董事長被逮捕　涉嫌受賄、隱瞞境外存款

統神中秋開台…想老婆卻嘴硬進門就跳針　003暴氣回罵：你已經輸了

吉卜力神作《神隱少女》：在暗潮洶湧的社會浪潮中，不要忘了你的名字

南警強勢打擊犯罪　治安平穩市民很有感

快訊／今本土+46795！新北飆破9千例　各縣市確診分佈曝

快訊／中秋效應來了！今增46795例本土「時隔83天以來新高」

窮男能約到正妹？祖雄「只花2000元」成功約砲大戰2回合　尷尬過程曝

台灣主權屬中華民國！　他受印媒專訪：維繫兩岸和平應維持現狀

公車「砰一聲」慘撞瑪莎拉蒂！　司機恍神闖禍嚇壞：要賠多少

大陸熱門新聞

短褲妹國道路肩爽遛狗！原因曝網拳頭硬了

砸27億元！23歲正妹「買下」上市公司

公司中秋包水餃　竟變黑暗料理PK

男送353萬車分手要歸還　法院支持

48秒就睡著！23歲正妹有「睡美人基因」

長江旱情3/體驗「遊輪水電梯」夜經濟

飆車仔被輾爆　身首異處斷兩截飛拋

1例確診百萬人封城　河北三河靜默4天

長江旱情4/烈日灼傷屈原故鄉

脫口秀聊炒股！這1股票竟漲停

滑玻璃溜滑梯一半下雨　眾人噴飛1死6傷

老公上了小孩同學的媽　正宮無畏走光猛虎撲小三

恆大9／30前復工　許家印談還債

剪刀剪切女兒脖子！17歲女廁所殺嬰狠丟污水桶

更多熱門

相關新聞

沙國男結婚53次！最快新婚隔天就離婚

沙國男結婚53次！最快新婚隔天就離婚

婚姻向來被視為感情的最終歸宿，但沙烏地阿拉伯一名6旬男子，直到第53次結婚才終於找到真正的摯愛，且其中一次婚姻甚至只維持一個晚上就破局，對於自己瘋狂結、離婚引起眾人議論，男子則淡定表示「我結婚是為了避免不道德行為」。

YTR金針菇「3人烤肉組」售2199！網紅整坨吐掉：吞不下去

YTR金針菇「3人烤肉組」售2199！網紅整坨吐掉：吞不下去

準岳父逼接「竹北30年公寓」！他看一坪70萬臉綠

準岳父逼接「竹北30年公寓」！他看一坪70萬臉綠

正妹公務員自爆「啥都不用做睡到退休」結果慘

正妹公務員自爆「啥都不用做睡到退休」結果慘

取代鐵網！他烤肉改用這1物

取代鐵網！他烤肉改用這1物

關鍵字：

周刊王番茄炒月餅

讀者迴響

熱門新聞

通緝犯出席亡父葬禮　被警擊斃

29歲男BMW自撞2死！爸曝「兒打零工」：想買二手車代步

精準預言女王離世！他預測「查爾斯三世駕崩時間」

永和分屍案傳靈異！　「開天眼攝影」驚見死者就在哥哥身邊

房東最愛「房客職業」竟是它！

棒棒堂富少Monkey「新歡是涉毒網美」！曾藏1級毒品

桃園BMW跑車自撞「包樹」　2人無呼吸心跳

「超強運5星座」中秋過後旺到爆

陪試駕BMW M3喪命　合夥麻吉悲慟哀悼

蘋果官方認證無殘值！兩款熱銷機被踢出舊換新名單

家產2兆台幣…賭王千金點頭嫁消防員男友

短褲妹國道路肩爽遛狗！原因曝網拳頭硬了

YTR金針菇「3人烤肉組」售2199！網紅整坨吐掉：吞不下去

台灣3年沒颱風假　日本「軌跡分析圖」讓網看傻

超級路霸一停700天！今遭拖吊

更多

最夯影音

更多
虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲
楊丞琳甩海鮮風波「練舞到受傷」　腳趾纏繃帶仍滲血..赤腳上台

楊丞琳甩海鮮風波「練舞到受傷」　腳趾纏繃帶仍滲血..赤腳上台

一拳超人當街打趴親妹！ 台中深夜驚動10警車衝場

一拳超人當街打趴親妹！ 台中深夜驚動10警車衝場

不要命！大豹溪烤肉遇洪水 急流中收帳遭吼「人命要緊」

不要命！大豹溪烤肉遇洪水 急流中收帳遭吼「人命要緊」

大豹溪烤肉急流吞帳篷！　 女勸別收東西：人命要緊

大豹溪烤肉急流吞帳篷！　 女勸別收東西：人命要緊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面