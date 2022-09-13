中秋月餅吃不完捏餡做包子　還有「番茄炒月餅」震驚百萬人

▲番茄炒月餅。（圖／翻攝星視頻）

圖文／CTWANT

每年過完中秋節剩下最多的應該就是月餅，總讓人煩惱到底吃到何年何月才能清空。近日有大陸網友發揮巧思，將月餅的當作餡料做成包子；安徽某大學學餐還推出一項「番茄炒月餅」，引發網友討論。

近日有網友在微博上傳一段做包子的影片，他說，「沒吃完的月餅做成包子吃起來就沒那麼膩了」。從他貼出的影片中可見，首先先把月餅捏碎，加入紅糖和酵母粉再加入溫水，揉成麵糰後再加入餡料，發酵完蒸好就大功告成。網友看了留言「感覺浪費餡，本來月餅是酥酥的，蒸完都軟了」、「我家真這樣做過很好吃」、「你嫌它還不夠甜，還加糖」。

▲月餅做成的包子。（圖／翻攝八心八箭是個俗人微博）

10日在安徽芜湖某大學餐廳有道「番茄炒月餅」很熱門，學生表示，「當時我和朋友在學餐看到這道菜都驚呆了，社群都被這道菜洗版了。」而炒月餅也很快被拿光。從原PO貼出的影片中可見，一堆切兩半的月餅和番茄炒在一起，難以想像這道「黑暗料理」吃起來的口感。

影片曝光後，有超過110萬播放人次，網友紛紛留言「好像豬飼料」、「月餅大清倉」、「這樣是不是都不用發月餅了，比較省也算過中秋」、「你拿了這個菜是真的喜歡吃嗎」、「剩月餅去哪裡了這不在這兒呢」。

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