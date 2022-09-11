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取代鐵網！他烤肉「改用這1物」每盤都秒殺　網讚爆：五金行會缺貨

一名網友在網上分享在今年中秋節快速烤肉的奇招，引網友一陣狂讚。（圖／翻攝自「爆怨公社」臉書）

▲一名網友在網上分享在今年中秋節快速烤肉的奇招，引網友一陣狂讚。（圖／翻攝自「爆怨公社」臉書）

圖文／CTWANT

今年9月9日至9月11日為中秋連續假期，不少民眾都趁此期間返鄉，和親人團聚烤肉，而在烤肉時，鐵網必須定時更換，才能避免吃下過多的焦黑油垢，對健康造成負擔。對此，一名網友9日於網上分享多張照片，原來是他突發奇想，以不鏽鋼篩網取代鐵網，直接置於木炭上火烤快炒食材。貼文一出，掀起熱議。

原PO在臉書社團「爆怨公社」曬出4張烤肉照和一段影片，只見照片中，他捨棄一般燒烤用的鐵網，改以不鏽鋼篩網烤肉，而在影片中則可看到，他把肉片置於篩網翻烤，再加上洋蔥，一盤美味的洋蔥烤肉立刻出爐。

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原PO還逗趣表示，身邊每個人在烤肉前都對他說，買這個篩網簡直是「頭殼歹起（頭腦壞掉）」，「現在呢？每盤秒殺是什麼鬼？還叫我快一點。」

他中秋烤肉用「這1物」取代鐵網：秒殺每盤烤肉　網狂讚：五金行要缺貨了

▲原PO表示，改以不銹鋼篩網烤肉後，出菜的速度可說是「每盤秒殺」。（圖／翻攝自「爆怨公社」臉書）

貼文發佈後，引發討論，有網友表示「看到『叫我快一點！』這一句忍不住笑出來」、「生活智慧王」、「這下子五金行要缺貨了」、「好有創意」、「烤完洗一洗，還可以拿來打小孩」。

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