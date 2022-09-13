「偽外企」挖IC設計人才！芯原在台8年撈8.8億...總經理下場曝

記者黃宥寧／台北報導

法務部調查局今年3月動員8個外勤處站配合士林等地檢署，偵辦陸企來台非法高薪挖角IC人才案件，當中IC設計業芯原微電子科技公司，被查出從2014年1月未經許可，以僑外資身分來台設辦公室，進行IP銷售等相關業務。在台分公司總經理詹俊才承認芯原是完全陸資公司，8年內賺8.8億餘元，士林地檢署偵結，依違反台灣地區與大陸地區人民關係條例將他提起公訴。

起訴指出，49歲詹俊才（經理人）與陸裔美籍戴偉民（負責人）明知芯原為大陸地區營利事業，且營業項目為IC設計、測試、IP銷售、一站式服務等，卻在2014年1月未經經濟部投審會許可，先透過香港芯原名義，以僑外資身分來台設立「香港商芯原有限公司台灣分公司」。

不僅如此，更以迂迴方式，假「VeriSilicon（HONG KONG） LIMITED」實際由大陸芯原陳姓員工以外匯方式存入約500萬台幣到芯原台灣分公司銀行帳戶內，以完成驗資及設立登記等程序。

成立公司後，戴男並指示之詹男擔任芯原在台分公司經理人，詹男也在內湖、新竹租辦公室帶領業務人員、工程團隊進行相關業務，期間將財務狀況等回報大陸芯原，甚至連新進員工也得通過戴男或指定人面試，最後並將每年盈餘獲利上繳大陸芯原，其中績效表現優良員工更可取得大陸芯原員工認股權。

▼芯源在台經理人詹俊才。（資料圖／記者黃宥寧攝）

詹男調詢、偵查自白指出，2020年8月起，芯原集團結構調整，台灣分公司就成中國芯原100%持股子（孫）公司，是完全陸資公司；更承認2020年以前，雖名義上的控股公司是開曼芯原，但實際營運總部還是上海，每年都要到上海開銷售會議，香港也僅有一個聯絡人，更強調「芯原台灣分公司賺的錢一定是中國芯原控制」。

詹男坦承說，當芯原上海要IPO（首次公開募股）就知道芯原台灣分公司違反兩岸人民關係條例規定，但後來也沒有去申請許可和補正，甚至先前提給投審會的文件也是過時資料，更直白說，在台灣設立分公司，有統編才能得到客戶信任，才能拿到生意。

▼芯原在人力銀行網站上寫出從2003年在台設立子公司。（圖／翻攝自104人力銀行）

投審會楊姓組長證述指出，依芯原集團2020年以後股權結構，芯原台灣分公司明確是陸資，即便形式上是外資或港資，但只要大陸公司對三地公司股權超過30%或有控制能力，就會認定是陸資，且IC設計產業目前並未許可陸資來台。

檢方根據證人證述、芯原台灣分公司報表、營利毛利計算表、通訊軟體對話等，認定芯原在台違法從事營業活動，共8年左右，且替中國芯原不法獲利8.8億餘元等，依違反「兩岸人民關係條例」第40條之1第1項前段規定：「大陸地區之營利事業，非經主管機關許可，並在台灣地區設立分公司或辦事處，不得在台從事業務活動」起訴詹男，陸裔美籍戴偉民（另行通緝），建請法院沒收不法所得。