德國擬制定措施減少企業在中國投資　陸外交部批：非常荒謬

▲大陸外交部發言人毛寧。（圖／翻攝大陸外交部）

記者鄭思楠／綜合報導

據路透社報導，德國經濟部正在考慮採取一系列措施，包括雙向限制中德彼此之間的投資，以及向世貿投訴中共不公平貿易行為，以降低對華業務依賴。對此，大陸外交部新聞發言人毛寧在外媒提問相關問題時回應，「我不掌握你說的情況，但是如果你說的屬實的話，我只能說德國的有關措施毫無邏輯，非常荒謬。」

毛寧在9日的記者會上表示，這些措施無論對德國自身的經濟發展，還是中德務實合作，都沒有任何好處。

她指出，過去50年來，中德始終秉持互利共贏的原則推進經貿合作，儘管面對眾多的不利條件，今年1到7月中德的雙邊貿易和投資都保持了增長，這種緊密的經濟聯繫是市場規律和商業決策的結果，也是經濟全球化的一個縮影。

毛寧說，「我想要告訴你的是，無論國際風雲如何變幻，中國堅持擴大高水準開放的決心不會改變，同世界分享發展機遇的決心不會改變，推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏方向發展的決心也不會變。我也相信，中國市場對外資的吸引力只會越來越大。」

她最後強調，「我們希望德國能夠秉持理性務實的對華政策，通過擴大雙向開放，為兩國高水準的互利合作和維護開放型的世界經濟注入正能量，而不要搬起石頭砸了自己的腳。」

此前，據路透社報導，兩位消息人士透露，德國經濟部正在考慮採取一系列措施，降低與中國進行業務往來的吸引力，因為德國正在尋求減少對中國的依賴。

消息人士表示，這些措施可能包括減少甚至取消對中國的投資和出口擔保，以及不再在中國推廣貿易展覽會和管理人員培訓。國有開發銀行德國復興信貸銀行的貸款可能會被重新用於印尼等其他亞洲國家的項目，以配合貿易多樣化和增加與民主國家的業務的嘗試。其中一位消息人士透露，經濟部還在考慮，不僅要審查中國在德國的投資，還要審查德國在中國的投資。

此外，另一位消息人士表示，政府正在考慮與七國集團成員國一起，向世貿組織提交一份關於其認為中國不公平貿易行為的投訴。