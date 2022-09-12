短褲妹國道路肩爽遛狗！身後黑車緊跟保護　原因曝網拳頭硬了

▲浙江一名女子在國道路肩遛狗，一輛黑車尾隨在後。（圖／翻攝自微博／沸點視頻）



實習記者林郁婷／綜合報導

許多人疼毛孩如自家小孩一樣捧在手心上，但也要適可而止。大陸浙江杭甬高速公路上，有民眾報案，一名女子在路肩遛狗散步，而一輛黑車疑似為保護一人一狗，也慢慢地跟在後方，讓人看了超傻眼，全程都被公路監視器紀錄下來。

根據《沸點視頻》報導，大陸杭甬高速公路從寧波往杭州的路上，10日有民眾向國道警察報案，一輛黑色小客車變換車道後在路肩停下，接著一名身著短褲的女子帶著小狗下車，一人一狗悠閒地在車來車往的路邊散步，就像把這裡當公園一樣，而黑車疑似為了保護他們，緩慢跟在後面。

路過民眾直接看傻了眼，因此向國道警察報案。國道警察表示，一接獲報案，就立刻前往調查，詢問車主後得知，當時因為狗狗暈車，就想說讓牠下車透透氣，但因為在國道上，只好開到路肩，目前已對當事人進行道路安全教育，也針對違規行為開罰。

網友看完影片氣炸表示，「找個休息區停車不好嗎，連人帶車還有狗都隨便你休息，幾公里就一個休息站，根本花不了多少時間」、「簡直是找死，這可是國道欸，不是你家的院子」、「狗狗暈車一定很不好受，但在國道路肩上停車到底是怎樣」、「人比狗傻」。