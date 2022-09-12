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大陸 大陸焦點 特派現場

搭熱氣球找松子「安全繩脫落」　陸男飄行321公里卡俄羅斯樹上

▲。（圖／翻攝自推特）

▲大陸黑龍江省兩名工人搭熱氣球採松子，安全繩脫落。（圖／翻攝自推特）

記者鄭文晴／綜合報導

大陸兩名工人日前搭熱氣球往黑龍江省的森林找松子，途中安全繩意外脫落失去方向，其中一人及時抓住樹枝逃脫，但胡姓工人沒做到，受困在熱氣球兩天，共飄行了321公里，最終卡在俄羅斯邊境的一棵樹上。

▲。（圖／CFP）

▲剝開松塔獲得的堅果為松子。（圖／CFP）

綜合外媒報導，胡男搭乘熱氣球失去蹤影後，黑龍江省搜救隊派出500名警員與消防員搜救，並透過手機和他取得聯繫，指導他緩慢放氣，最終熱氣球平安降落在321公里外俄羅斯邊境樹上。

搜救人員救下胡男後，立即檢查身體狀況，發現他還能行走，只有腰部受了傷，被送往醫院治療，多虧搜救人員追蹤，他才能幸運存活下來。

▲。（圖／CFP）

▲採摘松子的工作非常危險。（圖／CFP）

事實上近年來因採摘松子而受傷的案例屢見不鮮，在2017年8月，吉林省汪清縣，一名男子因固定熱氣球的繩子沒繫好，大風將他連球帶人刮到800公尺高空，飄行直線距離超過50公里。2018年9月，吉林省臨江市一名中年男性，意外從15公尺高的樹上滑落，被地上灌木叢裡的樹枝刺入面部。不少網友認為，松子貴是有道理的，光要爬上那麼高的樹就很危險。

黑龍江省林業科學院牡丹江分院森林生態研究中心主任魏彪表示，松子生長在數十尺高的紅松樹頂端，因為太高，無法使用機器採摘，以前只能人工採摘，人爬上去很危險，每年都有受傷的情況發生。

另外，還有一種採收松子的方法，把專業機器扣在樹幹部位，通過共振讓松子自己掉下來，這種是最安全的方式。但紅松一般都分佈在坡度很陡的深山老林裡，使用機械會受到地形的限制。

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