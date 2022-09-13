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苗栗坤輿掩埋場「同意設置文件」最終日　9／15後失效

▲▼苗栗坤輿掩埋場7月21日爆發嚴重衝突，中止試運轉，同意設置文件今天到期，3天後失效。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗坤輿掩埋場7月21日爆發嚴重衝突，中止試運轉，同意設置文件今天到期，3天後失效。（圖／記者蔡文淵翻攝

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣造橋鄉坤輿掩埋場開發案7月21日發生流血衝突，當天高等行政法院判決自救會行政訴訟勝訴，縣政府立即發函坤輿中止試運轉，並宣布不再上訴，苗栗縣環保局表示，同意設置文件將於9月15日失效。

坤輿掩埋場自2001年申請設置，因為規避環評等爭議，遭到居民強烈反彈，歷經3任縣長坤輿仍未取得許可證。坤輿公司2020年12月24日再度經苗栗縣政府批准恢復試運轉，引發造橋鄉龍昇村民組織自救會抗爭，歷經多次對峙、衝突後。今年7月21日凌晨業者突襲進場欲進行全量試運轉，與抗爭民眾爆發流血衝突，造成多人受傷。

衝突當天，業者雇用保全人員對自救會成員噴辣椒水，引發雙方嚴重推擠、互擲椅子等物品，導致多名民眾、聲援民代及執勤員警受傷，除當日逮捕暴力滋事現行犯外，後續根據蒐證影像執行拘提、通知到案約數十人，截至目前已移送20人，全案報請苗栗地檢署檢察官指揮偵辦中。

同一天，台中高等行政法院判決居民勝訴，苗栗縣府未依法行政，應停止坤輿的土地開發案，苗栗縣環保局立即函文坤輿公司中止試運轉許可，後續再依判決理由及相關法規處置。

據嘹解，環保署去年9月13日公布修正「公民營廢棄物清除處理機構管理辦法」，針對101年12月7日前核發之同意設置文件，訂定落日條款，業者若1年內未能取得處理許可證，原同意設置文件失其效力。苗栗縣政府敗訴後，縣長徐耀昌7月27日宣布，考量社會和諧，不再上訴。依照行政流程，坤輿公司先前取得同意設置文件期限今天是最後一天，已不可能取得處理許可。

苗栗縣環保局秘書蔡政勳說，經環保署函示，因中央法規標準法明定「公布或發布日施行者，自公布或發布之日起算至第3日起發生效力」，按此推算，坤輿掩埋場之同意設置文件將於15日屆期失效。

▲▼苗栗坤輿掩埋場7月21日爆發嚴重衝突，中止試運轉，同意設置文件今天到期，3天後失效。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗坤輿掩埋場7月21日爆發嚴重衝突，警方陸續函送20人偵辦。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗坤輿掩埋場7月21日爆發嚴重衝突，中止試運轉，同意設置文件今天到期，3天後失效。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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