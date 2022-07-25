坤輿黑衣保全超殺LOGO曝！至少70人動手施暴　警依組織犯罪重辦

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣造橋鄉坤輿廢棄物掩埋場業者申請進料試營運，21日凌晨企圖突襲進場，引發與反坤輿自救會民眾爆發流血衝突，警方現場逮捕2名業者雇用的黑衣保全，依傷害、妨害公務移送地檢署偵辦，警方專案小組再過濾比對現場蒐證影像，日前拘捕11人，並通知外圍分子59人到案說明，依組織犯罪、恐嚇及妨害自由等罪嫌移送法辦。

▲造橋坤輿掩埋場21日凌晨業者雇用的保全和自救會爆發流血衝突，造成8人受傷，苗栗警方今日再移送11名施暴保全。（圖／記者蔡文淵翻攝）

21日凌晨警方當場逮捕2名施暴之坤輿公司雇用之保全員，並持續依現場蒐證資料釐清施暴人員，發現數十名著黑色T恤人士，分別為弘鷹保全公司(T恤LOGO一把劍)與翔鷹保全公司(T恤LOGO二把劍)所僱用的臨時員工，經查二家保全公司負責人為夫妻分別經營關係企業，人員不足時會相互支援，苗栗縣警察局已傳喚弘鷹保全公司負責人林○鳳及翔鷹保全公司負責人陳○榮到案說明，全案調查後依違反保全業法裁罰，最高裁罰至新臺幣50萬元。

專案小組持續清查蒐證錄影畫面，針對假藉保全公司名義在現場施暴者 ，蒐證調查後依法偵辦，目前拘捕11人，並通知外圍分子59人到案說明，依組織犯罪、恐嚇及妨害自由等罪嫌移送法辦；另對坤輿公司幹部帶頭違法部分，警察局長表示，將本於「行政中立」及「依法行政」的立場，對違法脫序、蓄意暴力滋事者嚴懲，制裁暴力絕不寬貸。

▲▼造橋坤輿掩埋場21日凌晨業者雇用的保全和自救會爆發流血衝突，造成8人受傷，苗栗警方今日再移送11名施暴保全。（圖／記者蔡文淵翻攝）

