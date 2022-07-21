坤輿衝突釀8傷「民眾傷勢曝光」　2黑衣人妨害公務傷害罪送辦

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗坤輿事業廢棄物掩埋場今(21日)凌晨3時許傳出流血衝突，業者企圖透過夜色掩護，載運廢棄物進廠；自救會得知後號召近百人到場阻止，坤輿也找來大批「黑衣保全」，雙方爆發激烈衝突，過程中有鄉親被打得頭破血流，苗栗警方立即逮捕坤輿公司噴灑辣椒及丟擲椅子之現行犯2名，並帶回偵詢依傷害、妨害公務等罪嫌移送偵辦。

▲坤輿廢棄物掩埋場今天凌晨爆發嚴重衝突，多名自救會成員遭黑衣保全砸傷。（圖／記者蔡文淵翻攝）

苗栗縣警局指出，坤輿公司向苗栗縣環境保護局申請於21、22兩天實施全量試運轉，坤輿科技公司雇用保全工作人員約400人，分乘10輛遊覽車前往掩埋場，凌晨3時許，坤輿公司出動怪手及保全人員，為順利讓試營運車輛進入掩埋場，意圖移開門前石塊及圍欄，現場爆發衝突，衝突中現場自救會人員有3男3女受到輕傷，坤輿公司保全人員1男及1名員警受傷，有5男3女共8人受傷，其中3名被辣椒水噴到的民眾，經清消後均無大礙，其餘分別送苗市大千及部立苗栗醫院救治，幸無大礙。

苗栗縣警局長陳武康指出，警察基於「行政中立」及「依法行政」立場，全力維護現場秩序及人員安全，對於違法脫序及蓄意滋事者，將依法蒐證嚴辦，警方盤查後，懷疑坤輿雇用的保全中，有部分人士涉及幫派份子，這些不明人士全都依法盤查列管、告誡，現場逮捕涉嫌噴灑辣椒及丟擲椅子之現行犯2名，移送檢方偵辦，後續並將再檢視蒐證畫面，針對違法事證再行拘提、函送。

▲▼坤輿廢棄物掩埋場今天凌晨爆發嚴重衝突，多名自救會成員遭黑衣保全砸傷。（圖／記者蔡文淵翻攝）