坤輿衝突2黑衣人交保　自救會輪班護家園「官司定讞才撤」

▲苗栗縣造橋鄉坤輿掩埋場昨天凌晨衝突，警方逮捕逮捕2名現行犯，檢方諭知10萬元、5萬元交保。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

坤輿掩埋場昨天(21日)凌晨爆發抗爭衝突，自救會、坤輿及警方共8人受輕傷，蔡姓、王姓兩名男子因為涉嫌噴灑辣椒水、扔椅子，被警方依傷害、妨害公務罪嫌移送苗栗地檢署，檢察官複訊後分別諭知10萬元、5萬元交保。

被逮2人自稱是弘鷹保全總隊長蔡姓男子，以及王姓隊員，苗栗警方強調，後續將再檢視蒐證畫面，針對違法事證再行拘提、函送，對於違法脫序及蓄意滋事者，將依法嚴辦、制裁暴力。

▲▼苗栗縣造橋鄉坤輿掩埋場昨天凌晨衝突，警方逮捕逮捕2名現行犯，檢方諭知10萬元、5萬元交保。（圖／記者蔡文淵翻攝）

另一方面，苗栗縣政府環保局昨天得知判決結果後，立即宣布中止坤輿的試運轉許可，今天黑衣保全也已經撤離，坤輿公司如未能在今年9月13日前完成第三階段取得「處理許可證」，假設仍有意推動開發，所有申請審查程序，都將回到原點，也勢必面臨較嚴謹的環境影響評估把關。

昨天發生衝突的現場，目前仍有30多名自救會及聲援群眾在現場守護，自救會表示，會排3班輪流守護到9月13日，直到坤輿公司試運轉期限截止，不排除全案定讞後才會撤離。