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社會 社會焦點 保障人權

坤輿停止開發原因曝　法院：業者未做環評...苗栗縣政府竟給過關

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗坤輿廢棄物掩埋場設置爭議，今天（21日）凌晨3點左右，由於業者的大批車隊準備進場，和阻擋進場的自救會成員爆發嚴重衝突，導致8位民眾因此眾受傷送醫。然而幾個小時後，台中高等行政法院判決居民勝訴，法官認為苗栗縣府未依法行政，苗栗縣政府應停止坤輿的土地開發案，而苗栗縣政府環保局也表示，將立即函文坤輿公司中止試運轉許可，後續再依判決理由及相關法規處置，全案可上訴。

▲▼苗栗造橋坤輿掩埋場今天凌晨試圖廢棄物進場試運轉，業者僱請的保全和自救會成員爆發嚴重衝突，多人掛彩送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗造橋坤輿掩埋場今天凌晨試圖廢棄物進場試運轉，業者僱請的保全和自救會成員爆發嚴重衝突，多人掛彩送醫。（圖／記者蔡文淵翻）

台中高等行政法院指出，苗栗縣政府在民國91年3月4日同意坤輿公司申請一般事業廢棄物之掩埋場面積為17,958平方公尺，開發面積低於2公頃，依當時法令不需要做環評，如果加計聯外道路1,992平方公尺及水泥建物及周遭土地（含地磅站）447.94平方公尺，共計20,397.54平方公尺，已經超過申請時「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」第28條第3款第2目所規定申請開發面積達2公頃以上，應辦理環評之規定。

法官認為，此開發行為位於山坡地，整體面積合計已逾2公頃，應進行環評，坤輿公司卻未實施環評，也沒有檢具環境影響說明書送苗栗縣府審查，即進行開發行為，苗栗縣政府未依相關規定，命令坤輿公司實施環評即同意，依環評法第14條第1項規定，應屬無效。

判決書指出，居民指開發面積逾2公頃，依申請時環評認定標準第28條第3款，應實施環評，居民告知苗栗縣政府，請求苗栗縣府依環評法第5條第1項第9款規定，命令坤輿公司實施環境影響評估送審查，且於苗栗縣府未完成審查前，應不得試運轉及實施後續開發行為，但苗栗縣府至今未依法執行，居民以苗栗縣府怠於執行職務為由，訴請判決苗栗縣府，應作成命坤輿公司，停止在上述15筆地號土地，實施開發行為的行政處分。

苗栗縣政府環保局獲知高等行政法院判決後表示，將立即函文坤輿公司中止示運轉許可，後續將依判決理由及相關法規處置。

▲▼苗栗造橋坤輿掩埋場今天凌晨試圖廢棄物進場試運轉，業者僱請的保全和自救會成員爆發嚴重衝突，多人掛彩送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗造橋坤輿掩埋場今天凌晨試圖廢棄物進場試運轉，業者僱請的保全和自救會成員爆發嚴重衝突，多人掛彩送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗造橋坤輿掩埋場今天凌晨試圖廢棄物進場試運轉，業者僱請的保全和自救會成員爆發嚴重衝突，多人掛彩送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗造橋坤輿掩埋場今天凌晨試圖廢棄物進場試運轉，業者僱請的保全和自救會成員爆發嚴重衝突，多人掛彩送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗造橋坤輿掩埋場今天凌晨試圖廢棄物進場試運轉，業者僱請的保全和自救會成員爆發嚴重衝突，多人掛彩送醫，上午立委洪申翰在現場宣布行政訴訟官司贏了。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗造橋坤輿掩埋場今天凌晨試圖廢棄物進場試運轉，業者僱請的保全和自救會成員爆發嚴重衝突，多人掛彩送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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