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朝聖廖老大飲料「其實不難喝」他讚：贏很多店！網揭1致命傷搖頭

▲廖老大手搖飲，風波不斷。（圖／記者陳筱惠攝）

▲廖老大手搖飲，風波不斷。（圖／記者陳筱惠攝）

記者施怡妏／綜合報導

廖老大今年以口頭禪「阿娘喂」跨足手搖飲界，一度號稱三個月內要開500家，不過推出後爭議不斷，品質掀起外界討論，一名網友親自到店購買，發現其實蠻好喝的，而且還有開發票，店面也很乾淨，不像網路上說得那麼糟糕，貼文曝光，就有不少網友指出，其實不難喝，但是Logo真的不行。

原PO在PTT發文，「廖老大其實不差吧」，買了近期很夯的廖老大喝喝看，「還蠻好喝的」，而且店家還有開發票，店面看起來也很乾淨，不像網路上說得那麼糟，不明白為何大家要一直批評，「明明贏很多飲料店了，有卦嗎？」

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO朝聖後坦言「其實不難喝」。（圖／翻攝自PTT）

對此，不少網友認為，紙杯上的Logo是影響購買意願的原因之一，「杯子上的老台男臉看著很倒彈」、「我喝過的那一家，不好喝，但算不上難喝，但是杯子真的醜到爆，我不敢拿著在路上」、「我不喝有人頭的杯子」、「今天有去買一杯30元的紅茶，喝完寧願買別間，有更好的選擇，而且我看到那個Logo圖案在杯子上，真的有點沒胃口」。

另外，也有不少網友指出，「乾淨是基本的，現在那家看起來很髒」、「口味普通，價格比人家高一點，拿出去還會被笑，那我幹嘛要買，買一次嚐過味道就好」、「看裝潢就不想去」、「買過一次，不會再買」、「品質不穩定啊，每家分店味道都不一樣，每次喝都要賭」、「喝了一杯茶類，不算好喝加上恥度又要高，根本沒必要去買」。

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