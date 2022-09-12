　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone沒出1功能！他笑「安卓早玩爛了」　果粉戰翻：為何不用電腦

▲▼蘋果iPhone 14。（圖／路透）

▲iPhone 14。（圖／路透）

記者曾筠淇／綜合報導

隨著iPhone 14亮相，不少網友再度討論起蘋果好還是安卓好。就有網友發文拋問，很多人都說iPhone效能大勝安卓，但卻始終沒有1功能。貼文曝光後，底下網友戰翻了，「我們哀鳳不需要那些功能」、「小窗功能蠻好用的，有在打遊戲的話」。

這名網友在PTT的MobileComm板上回文，提到很多人都說iPhone效能贏過安卓手機，但現在明明已經出到14了，卻都沒看到內建螢幕分割、子母畫面的功能，這樣就不能同時看盤又開LINE、同時開購物APP再上網比價了。

原PO表示，螢幕分割的功能早已被安卓手機玩到爛了，但iPhone的用戶卻無法使用。

▲iPhone 14 Pro（圖／達志影像／美聯社）

▲iPhone 14 Pro。（圖／達志影像／美聯社）

貼文曝光後，一票網友則直喊，「等你拿了蘋果就知道不需要這功能」、「以前玩安卓就用過了，手機分割根本不實用」、「真的是只有少數才需要的功能」、「手機分割真的很廢，安卓用那麼久沒用過幾次，螢幕那麼小」、「有多工需求應該不會只用手機操作吧」、「要分割畫面的話，為什麼不用電腦」。

但也有些網友回應，「那麼多人不喜歡分割喔？我超常用的」、「我也覺得沒有螢幕分割很不方便，但事實是身邊用蘋果的朋友都沒這種需求」、「我也常用分割記帳清單+計算機」、「分割螢幕超方便啊」、「邊看實況邊群聊，分割畫面超好用」、「這其實蠻好用的，用得到的時候真香」。

ETtoday開箱雲上線了！內有限定優惠碼

►一天20元！「地表最強零食」上桌就被吃光　一圖看堅果超狂功效

►超夯調理包「5分鐘上桌」價格太殺　6位大廚激推！還送晶華牛肉麵

醫院推薦的「養生沖泡飲」一包15元！甜鹹口味全都有　阿嬤也愛喝

►神級牙刷5亮點太貼心！「一根毛分4叉」超細微畫面曝　大忙人愛慘

往下看更多激殺商品！免加會員，在家購物更方便

►吃冰不怕敏感！「舒酸定8入組」臨床證實：牙齒強健、牙齦健康

►夏日飲品自己泡！趣採蜜「荔枝蜂蜜」清甜不膩　現在還送手工皂

►支持台灣小農！「超夯檸檬片」今夏超酸甜　限時加碼送菊花枸杞茶

►糖果色「兒童相機」功能超強大才1299元！

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
快訊／哈利王子首發聲明感謝奶奶　「您和爺爺平安地團聚了！」
即位儀式不耐煩！　查爾斯三世「咬牙怒瞪」畫面曝光
Nono爆被欠100萬賠償金！　男藝人在場認了：有在籌錢
烏克蘭大反攻！俄烏戰200天　一圖看懂奪回多少失土
小三扶正獲贈3處房地產！　老翁兒子沒分到半毛怒了
想買iPhone 13通訊行都缺貨！　內行驚曝市場1走向
快訊／梅花雨狂下　桃園這3里宣布即起停班

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iPhone沒出1功能！他笑「安卓早玩爛了」　果粉戰翻：為何不用電腦

iPhone 14預購熱銷　前代機種省5000元仍熱賣

i14沒創意想買i13「通訊行都缺貨」！內行曝市場1走向：不意外

AirPods Pro 2全球售價排行出爐！台灣位列最便宜前五名

獎品總額300萬！台灣大買iPhone 14月租1399　抽特斯拉、宏佳騰

iPhone 14系列電量數據出爐！這款機型反而縮水

「iPhone用6年vs每年換1台安卓」該選哪支手機？　2派網友戰爆

三星連發3篇文嗆蘋果！　狂酸iPhone「畫素低又不能摺疊」

不只換螢幕調漲！iPhone 14全系列電池維修　比前代貴1140元

再次考驗果粉信仰！　蘋果推「專屬掛繩」一條400元

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

刺青爸陪女兒寫作業！　珠心算超快：我檢定2級

澳男海邊下跪浪漫求婚 女兒幫遞戒指下秒GG

《交換情侶》男友搶走女友手機...　看訊息變臉「妳這樣背叛我」哭提分手

球棒砸店、招牌貼符咒！　加盟主自毀廖老大無奈笑

林襄低胸背心烤肉「沒穿內衣」　胸前黑陰影疑走光..親回：角度問題

球棒狠砸「廖老大飲料店」　招牌字慘掉落！13秒影片曝

李易峰嫖娼「警方證實了」　遭拘留15天違法毀星路

日本38歲男當出租先生 「默默陪伴」時薪台幣2千

iPhone沒出1功能！他笑「安卓早玩爛了」　果粉戰翻：為何不用電腦

iPhone 14預購熱銷　前代機種省5000元仍熱賣

i14沒創意想買i13「通訊行都缺貨」！內行曝市場1走向：不意外

AirPods Pro 2全球售價排行出爐！台灣位列最便宜前五名

獎品總額300萬！台灣大買iPhone 14月租1399　抽特斯拉、宏佳騰

iPhone 14系列電量數據出爐！這款機型反而縮水

「iPhone用6年vs每年換1台安卓」該選哪支手機？　2派網友戰爆

三星連發3篇文嗆蘋果！　狂酸iPhone「畫素低又不能摺疊」

不只換螢幕調漲！iPhone 14全系列電池維修　比前代貴1140元

再次考驗果粉信仰！　蘋果推「專屬掛繩」一條400元

《皮諾丘》傳翻拍陸版！　「主角3人陣容流出」網驚：顏值逆天

桃園+2699　衛生局：連假後有症狀儘速快篩就醫

買星巴克！她見這幕大嘆「店員不演了」　釣出同姓+1：直接放棄

柴柴換毛消風一圈被爸罵虐狗　「都不給牠吃飯！」買罐頭給孫補身

全球旅遊風氣回溫　星宇8月營收2.7億元、客運暴增5倍

快訊／哈利王子首發聲明感謝奶奶　「您和爺爺平安地團聚了！」

「碰精液就會懷孕」討和解+墮胎費　混血按摩女控性侵敗訴

卸任後要去哪？柯文哲：先回台大報到「主張退休」　再找辦公室拚總統

五月天瑪莎是張雨生狂粉　「把錄音帶聽到壞」：遺憾沒機會見本人

林祖嘉／台灣出口旺季不旺　總體經濟情況不佳

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

3C家電熱門新聞

三星連發3篇文嗆蘋果！　狂酸iPhone「畫素低又不能摺疊」

想買iPhone 13通訊行都缺貨！內行驚曝市場1走向

iPhone 14系列電量數據出爐！這款機型反而縮水

再次考驗果粉信仰！　蘋果推「專屬掛繩」一條400元

iPhone用6年還是每年換一支安卓？網戰爆

不只動態島！蘋果發表會沒提到　iPhone 14 Pro還有2功能升級

iPhone 14 Pro版到貨排到10月底　下周想拿新機剩1款

美國版本iPhone「這一特點」　中國4大電信：買了不能在中國用

iPhone哪一代最差？　「這代苦主」氣到想摔機

蘋果怕「動態島」設計被抄　遠赴1國申請專利

AirPods Pro 2全球售價排行出爐！台灣位列最便宜前五名

買iPhone 14還能開新車　台灣大祭指定方案抽獎

音樂電力比Pro多25小時！iPhone14 Plus超狂5優勢曝光

Garmin開酸Apple Watch Ultra　暗嘲續航力跟不上

更多熱門

相關新聞

安卓一輩子贏不了蘋果？他曝「1致命原因」

安卓一輩子贏不了蘋果？他曝「1致命原因」

安卓（Android）和蘋果（Apple）經常被拿來做比較。一名網友就指出，「安卓應該一輩子都贏不了蘋果」，因為通常批評iPhone手機了無新意的人，都是少數Android旗艦機的使用者，最讓他們生氣的點是，明明自己的手機很好，但別人都不知道，「進而產生了相對被剝奪感」，而選擇安卓中低階手機的人，都是衝著價格低而去，自然也就很少會宣傳安卓。

想買iPhone 13通訊行都缺貨！內行驚曝市場1走向

想買iPhone 13通訊行都缺貨！內行驚曝市場1走向

他曝只想買平價版iPhone 14　網：怎不選SE？

他曝只想買平價版iPhone 14　網：怎不選SE？

一群人出遊「停車費會平分嗎」　網戰翻

一群人出遊「停車費會平分嗎」　網戰翻

「LINE太胖」超佔記憶體！他教1招瘦身大法

「LINE太胖」超佔記憶體！他教1招瘦身大法

關鍵字：

iPhone安卓螢幕分割PTT子母畫面

讀者迴響

熱門新聞

颱風天大豹溪烤肉！民眾急撤驚險影曝

即／桃園市宣布：3個里「12日停課」

傳女王34億珠寶全送凱特　梅根什麼也沒有

李易峰極樂裸照外洩！要玩3人行結果不舉

統聯司機國道勇救31乘客　車停路肩沒了心跳

林襄一看到孫生「罕見怒了」！分手2年真實反應曝

「築間餐飲集團」策略長狂性騷女助理

李易峰嫖娼完事「讓妹子騎YouBike回家」

取代鐵網！他烤肉改用這1物

「LINE太胖」超佔記憶體！他教1招瘦身大法

不爽「擋疫苗」遭圍剿　陳時中沒關麥曝真心：腦袋有問題

廖老大手搖飲「仙氣女店員」　千人停戰求地址

女王生前簽新法　力保夏綠蒂公主繼承權

砸27億元！23歲正妹「買下」上市公司

卡蜜拉介入王室家庭！威廉典禮1動作曝關係

更多

最夯影音

更多
虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲
對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

刺青爸陪女兒寫作業！　珠心算超快：我檢定2級

刺青爸陪女兒寫作業！　珠心算超快：我檢定2級

澳男海邊下跪浪漫求婚 女兒幫遞戒指下秒GG

澳男海邊下跪浪漫求婚 女兒幫遞戒指下秒GG

《交換情侶》男友搶走女友手機...　看訊息變臉「妳這樣背叛我」哭提分手

《交換情侶》男友搶走女友手機...　看訊息變臉「妳這樣背叛我」哭提分手

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面