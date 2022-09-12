iPhone沒出1功能！他笑「安卓早玩爛了」　果粉戰翻：為何不用電腦

▲iPhone 14。（圖／路透）

記者曾筠淇／綜合報導

隨著iPhone 14亮相，不少網友再度討論起蘋果好還是安卓好。就有網友發文拋問，很多人都說iPhone效能大勝安卓，但卻始終沒有1功能。貼文曝光後，底下網友戰翻了，「我們哀鳳不需要那些功能」、「小窗功能蠻好用的，有在打遊戲的話」。

這名網友在PTT的MobileComm板上回文，提到很多人都說iPhone效能贏過安卓手機，但現在明明已經出到14了，卻都沒看到內建螢幕分割、子母畫面的功能，這樣就不能同時看盤又開LINE、同時開購物APP再上網比價了。

原PO表示，螢幕分割的功能早已被安卓手機玩到爛了，但iPhone的用戶卻無法使用。

▲iPhone 14 Pro。（圖／達志影像／美聯社）

貼文曝光後，一票網友則直喊，「等你拿了蘋果就知道不需要這功能」、「以前玩安卓就用過了，手機分割根本不實用」、「真的是只有少數才需要的功能」、「手機分割真的很廢，安卓用那麼久沒用過幾次，螢幕那麼小」、「有多工需求應該不會只用手機操作吧」、「要分割畫面的話，為什麼不用電腦」。

但也有些網友回應，「那麼多人不喜歡分割喔？我超常用的」、「我也覺得沒有螢幕分割很不方便，但事實是身邊用蘋果的朋友都沒這種需求」、「我也常用分割記帳清單+計算機」、「分割螢幕超方便啊」、「邊看實況邊群聊，分割畫面超好用」、「這其實蠻好用的，用得到的時候真香」。

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