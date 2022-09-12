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安卓一輩子贏不了蘋果？　他點出「1致命原因」：產生被剝奪感

▲小手機優惠出爐。（圖／傑昇通信提供）

▲iPhone和Android在台灣各自擁有愛好者。（圖／傑昇通信提供）

實習記者林郁婷／綜合報導

安卓（Android）和蘋果（Apple）經常被拿出檯面爭論。一名網友就表示，通常批評iPhone手機了無新意的人，都是少數Android旗艦機的使用者，最讓他們生氣的點是，明明自己的手機很好，但別人都不知道，「進而產生了相對被剝奪感」，而選擇安卓中低階手機的人，都是衝著價格低而去，自然也就很少會宣傳安卓。

一名網友在PTT以「認真說安卓一輩子都贏不了蘋果吧」為題發文，表示想起以前如果拿iPhone，身邊的人可能會說，「哇！你好有錢喔！這隻手機很貴吧？」反觀現在則是拿Android旗艦機的人會被這樣對待，「高階Android使用者變成了比較特別的那一方」，iPhone如今不再是奢侈品，反而是拿差不多錢去買旗艦Android才叫奢侈。

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原PO指出，Android旗艦機在各方面都很不錯，但這些優點「永遠都只有那一小群人知道、體驗過」，因此會幫安卓宣傳的人，自然也就只有一小部分；安卓主要的消費者仍然是那些「為了『價格』而買中低階手機的人」，用比較差的規格，產生了較差的體驗，「當然也就不會向外界宣傳安卓有多棒」，然而iPhone則完全相反，使用者會將手機優點擴散給別人，像是AirDrop傳檔多快、AirPods裝置切換多流暢，「旁人看了、聽了，自然就會被吸引。」

貼文一出，網友紛紛留言表贊同，「不買iPhone跑去買高階Android，就好像國產不買跑去買歐洲車一樣」、「安卓旗艦的悲歌和最好笑的一點莫過於此，再好用，同價位情況下沒人要買」、「大家又不是傻子，價格性能一比就知道要買什麼了，市占率就說明一切」。

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