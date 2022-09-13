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升級iOS 16使用3小時心得！他嘆「耗電變快」揭3變化　網點頭有感

▲手機,電池,續航力,iPhone,。（圖／pexels）

▲原PO更新後，覺得耗電速度變快了。（示意圖／pexels）

記者施怡妏／綜合報導

隨著蘋果iPhone 14全系列推出，最新的iOS 16正式版也在今（13日）釋出，包括新的鎖定螢幕、專注模式、照片去背等等，一名使用iPhone XR的網友一早就迫不及待更新，分享使用3小時後的心得，認為其實沒有太大的差異，速度變快之外也比之前耗電。對此，不少網友點頭「真的比較耗電」。

該名網友稍早PTT發文，分享iPhone XR更新iOS 16的心得，「整體來說我認為這次升級可升可不升」，更新後使用3小時，他列出2優點，分別是速度感提升，以及手電筒無出現問題；另外也有2缺點，耗電加快、電量仍然無法顯示。

他坦言，這次的升級很無感，除了使用上速度變快之外，耗電也比之前快，其他根本差不多，「XR再戰10年啦」。他也補充，手上的iPhone XR是去年8月才換的，電池健康度100%。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO分享更新使用心得。（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光後，也有不少網友分享更新後的狀況，「優點：橫向解鎖啊」、「我XR升級後，無法連WiFi」、「速度變快就是個很大的誘因了」、「我覺得鬧鐘有變大聲欸」、「目前用完全不會燙，超神奇，但耗電真的變快了」、「鎖定畫面的時間變好大，Face ID在體感上有稍微變快」、「i12Pro Max有些地方滑起來卡卡的」。

關於「耗電」問題，有網友指出，剛更新本來就會比較耗電，建議多觀察幾天，「建議用一個禮拜再來看有無耗電」、「剛更新本來就會耗電了」、「真的變耗電，觀察2天看看」、「耗電速度真的變快」。

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