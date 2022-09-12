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乾泡麵哪種口味最頂？　老饕大讚「1款經典不敗」：一生推

▲▼泡麵。（圖／記者蕭筠攝）

▲泡麵既便宜又方便，是許多人家中的必備存糧。（圖／記者蕭筠攝）

記者陳怡靜／綜合報導

市售泡麵品項百百種，不論當正餐或消夜都是許多人解饞的首選。一名女網友表示，愛吃乾泡麵的她，發現近期市面上有許多新款，「但價格感覺都比一般泡麵貴…還有人推薦其他款乾泡麵嗎？」貼文一出，許多老饕紛紛點名「1款」經典不敗。

原PO在PTT WomenTalk板以「大家吃過最好吃乾泡麵是什麼？」為題發問，她表示自己相當愛吃乾泡麵，目前認為最愛吃的是「銷魂麵舖」的麻辣粗麵，「真的很香不鹹，加點蔥花就很讚，但就有點貴。」她心目中的第二名則是「辛拉麵炒麵」，不只香氣十足，又有辛拉麵的香辣味加成，「但太常吃火氣有點大，畢竟算有點小辣。」而第三名則是台酒「三杯雞炒麵」。

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除了上述三款之外，原PO也說，印尼炒泡麵和韓國辣乾麵也是她的心頭好，「覺得台灣最近出了一大堆乾泡麵覺得很讚，但價格感覺都比一般泡麵貴…還有人推薦其他款乾泡麵嗎？」

▲▼維力炸醬麵 。（圖／資料照）

▲眾多網友點名維力炸醬麵是最好吃的乾泡麵。（圖／資料照）

貼文曝光後，最多網友激推經典老字號「維力炸醬麵」，「最後還是最愛維力炸醬麵」、「吃了十幾種還是回頭吃維力」、「維力炸醬麵一生推」、「維力炸醬麵 、康師傅鐵板牛肉」，呼聲第二高的則是「地獄辣椒大乾麵」，「維力地獄辣椒大乾麵，好吃」、「維力地獄辣椒+1」、「地獄辣椒，但現在沒以前好吃」。

也有不少老饕紛紛推薦，「以前有吃過一款『旺旺炒麵』，我覺得回憶最美」、「東洋水產、豚骨拉麵」、「排骨雞乾麵」、「日清有個口味萬聖節出的在日本玩時候買來吃超好吃」、「浣熊香辣海鮮炒烏龍麵」。

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