i14沒創意想買i13「通訊行都缺貨」！內行曝市場1走向：不意外

▲原PO想買iPhone 13，卻被告知沒有現貨。（示意圖／記者徐文彬攝）

記者施怡妏／綜合報導

蘋果iPhone 14全系列在9日開放預購，入手價2萬7900元起，但到底要不要換新機，大家都有各自的考量，一名網友看完發布後，認為這一次了無新意，打算購買降價後的iPhone 13，結果問了各個通訊行，店家都表示沒有庫存了，驚訝直呼「今年iPhone 13買氣也太旺」，貼文一出，網友們點頭「新一代神機」。

原PO在PTT發文，通常都會在iPhone推出新一代之後，購買上一代產品，看完iPhone 14發布會之後沒有興趣，加上價格昂貴的緣故，打算買上一代iPhone 13系列回歸蘋果的行列，結果問了各大通訊行都沒有現貨，「今年iPhone 13買氣也太旺，是不是應該乖乖原價買手機，（可是）不想當盤子呀」。

▲網友們認為，i13系列比較好。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，不少網友大讚iPhone 13是神機，「去年就買i13、i13 Pro的真的賺爛」、「i12只有外觀升級，i14完全沒有升級感」、「不是i13強，是i14太廢」、「不意外」、「多花錢當然可以換到一些東西，但整體差異實在不大，不值那個價差」、「希望i13也會像i6s一樣，成為一代神機」、「我看美國i14 256G藍色，開賣就拿得到了」、「i13 Pro大勝i14」。

也有內行網友透露，「i13 Pro系列二手還漲價」、「i13 Pro二手也非常熱門」、「這件事情看市場買氣就知道了，尤其是發表會過後，電商平台幾乎找不到i13 Pro可買，再看看現在Apple Store還買得到i14首批，怎麼會有人覺得買i14比去找i13 Pro買還正確」。

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