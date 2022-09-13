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力推雙語教育　北市家長會贈首本會考英文雜誌送國中生

▲▼保羅教育文教基金會及台北市國中家長會，聯合贈送首本針對國中生會考的英文雜誌「Just English就是會考英文」，給全台北市國中生。（圖／基金會提供）

▲保羅教育文教基金會及台北市國中家長會，聯合贈送首本針對國中生會考的英文雜誌「Just English就是會考英文」，給全台北市國中生。（圖／基金會提供）

記者陳家祥／台北報導

政府近年來積極推動雙語政策，但今年國教育會考英語科卻仍有27.83％學生的成績是「待加強」。為此，保羅教育文教基金會及台北市國中家長會贈送首本針對國中生會考的英文雜誌「Just English就是會考英文」，給全台北市國中生，保盼優質的英語教學內容能增進學生的雙語實力。

目前同時兼任社團法人台北內湖科技園區發展協會顧問的陳宥丞指出，英文學習已是不可或缺的重要必修，在政府推動2030雙語國家政策之下，學習資源供給之間可能還是存在些許貧富差距。他表示，他自己的學習路程，也花了很大心力才把英文學好，感謝目前正在力拼台北市長的黃珊珊，在他擔任助理期間願意放他假去修習英文，把求學期間不足的部分填補。

陳宥丞說，很開心能有機會引薦編撰的全新英文學習雜誌 「JustEnglish就是會考英文」月刊，贈送給台北市國中學生家長會聯合會，希望讓台北市的國中生們能增進雙語能力、減輕家長負擔，同時也能幫助真正需要的同學，讓學習資源不再受限於貧富差距。

陳宥丞提到，該雜誌月刊豐富雲端化功能，與台北市長期推廣的酷課雲有共同追尋的方向。他提到，在少有所養、幼有所教的期待之下，規劃出幾點相關政見，包含多元托育補助：增加多元托育補助方案、擴大公托覆蓋率。社區保姆平台：建立社區保姆平台、活化人力並減輕家長負擔。共融式遊具增設：特色共融式遊具增設，協助公共遊憩場改造。

陳宥丞說，今天的贈書儀式只是個開始，他會持續努力，希望未來能夠串接更多好的資源，傳遞給市民朋友們。

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