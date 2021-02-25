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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雲端最前線／柯文哲私下拜會綠營高層！「藍白合」還有譜？

新聞節目中心／綜合報導

民眾黨主席柯文哲，24日在國民黨舉辦的論壇上與國民黨主席江啟臣同台，再度讓「藍白合」浮上檯面。不過，為了撕掉「藍白拖」標籤，柯文哲在春節前後私下密會不少藍綠人士，還包括民進黨「院長級人物」，拜訪的比例是「綠大於藍」。2022柯文哲究竟會與誰聯手，「藍白合」是否曇花一現？《雲端最前線》25日邀請台北市議員王世堅、台北市議員鍾小平、民眾黨黨代表陳宥丞以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲台北市長柯文哲出席後疫情產業數位轉型政策白皮書發表記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

2022選情逐漸升溫，台北市長、市議員前哨戰也已悄悄開打，各界關注民進黨籍衛福部長陳時中、國民黨立委蔣萬安，以及「柯文哲接班人」台北市副市長黃珊珊等人動向。而民進黨中央黨部近日也成立「專案辦公室」，秘書長林錫耀不否認這與2022年選戰有關。民進黨蓄勢待發，是否對2022胸有成竹？

美國總統拜登將簽署行政命令，以解決全球半導體晶片短缺問題。晶片供不應求導致美國汽車製造商和其他製造業被迫減產，並驚動了白宮和國會議員。對於美方向台提出需求一事，白宮經濟官員表示，台灣是美國重要夥伴，雙方已進行建設性對話。登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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