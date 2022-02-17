監院報告指北市防疫不利　民眾黨反問：3+11調查報告在哪裡？

▲民眾黨舉辦「監察院淪政治打手，中央辦事不力甩鍋地方」記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

監察院日前公布北農及台北市萬華阿公店的監察報告，但被北市府質疑內容偏頗，副市長黃珊珊批評是別有用心。民眾黨8位台北市議員參選人17日到監察院門口舉行記者會抗議，痛批監察院選擇性辦案、淪為政治打手，甚至譏諷乾脆改成「民進黨中正區分部」。

民眾黨8台北市議員參選人，包含士林北投的黃瀞瑩、陳思宇，內湖南港的陳宥丞、松山信義的楊寶楨、中山大同林珍羽、中正萬華的吳怡萱，以及大安文山的張志豪與張幸松，17日在監察院大門口召開聯合記者會。

吳怡萱表示，北農的問題在於，當時的中央疫調只針對居住地，而非工作地，但是這次監察院的調查報告，卻刻意忽略這個事實，反而去指責台北市政府防疫不力，監察院淪為政治打手，等了8個月的 3+11調查報告到底在哪裡？萬華好不容易要站穩腳步重新出發，現在又被再次打擊士氣。

黃瀞瑩則強調，台北市疫調做得非常確實，絕對沒有懈怠，台北市的快篩站也是第一時間就設立，「我想問監察院這份調查報告是不是坐在辦公室裡做出來的？大家應該都還記得，當初黃珊珊副市長是怎麼樣穿著防護隔離衣，在北農的現場找快篩站地點的模樣，難道這些監察院都沒看到嗎？」

「監察院這樣行為不叫東廠，那什麼才是東廠？」楊寶楨說，監察院去年6月就承諾要針對3+11啟動調查，請問調查到哪裡去了？反觀北農案的調查在短短的時間內就立刻結案，只會指責台北市政府防疫不力，難道中央政府只會甩鍋嗎？只想把防疫破口這頂大帽子，扣在台北市，尤其是萬華人的身上，這樣公平嗎？

林珍羽則現場要求廢掉監察院，「因爲這個單位常常淪為執政黨下政治打手，不要拿政治操作來借刀殺人」，過往民進黨政府的訴求就是廢除監察院，呼籲民進黨站出來一起廢掉監察院。

陳宥丞表示，很少看到監察院調查報告，出爐速度如此快速、政治意味這麼明顯，「這樣的過程，只是凸顯了監察院應該要把牌子改成民進黨中正區分部，還是側翼網軍的分支？」直言監院利用北農調查報告轉移3+11調查報告尚未出爐的焦點。

陳思宇則表示，「民進黨政府告訴我們，不是走私是超買、不是肇逃是勇於承擔，現在又發明了，不是選擇性辦案，是選擇性失憶，這已經不是冷氣房決策，而是視覺的辨認障礙」。