趕上班驚見阿北「騎機車闖國道」　熱心男下秒舉動掀網戰翻

▲趕上班驚見阿北「騎機車闖國道」，熱心男下秒舉動竟掀起網友正反爭論。（圖／翻攝自FB社團爆料公社）

記者賴文萱／高雄報導

國道10號今（12）日上午發生一起機車騎士誤闖國道事件，一名網友PO文指出，他一早去上班時發現有機車上國道，先是按喇叭警告阿伯，但發現阿伯不理他後，就打雙黃燈跟車並打電話通報國道警察。過程中，阿伯一度逆向行駛，該網友便立即停車，把阿伯跟機車拉到路肩，並拔下機車鑰匙，等到警方前來處理後續才離開，沒想到熱心網友行為竟在網路掀起正反爭論。

該網友在「爆料公社」FB社團發文指出，他一早要去上班，但在國道10號旗山往高雄方向，看到有機車上國道，一開始先按喇叭跟他說這裡是國道，機車不能上來，後來心想不對，阿伯都不理人，決定在路肩打雙黃燈跟在他後面，再邊打1968通報給國道警察前來處理。

該網友說，在這期間阿伯一直想逆向，後來真的逆向了，於是他把車停在路肩，立馬用跑的，把阿伯跟機車拉到路肩，並把他鑰匙拔起來保管，也緊拉著他跟機車。在等待警察來的期間，阿伯還一直想拿鑰匙繼續騎，終於警察來了，他才放心去上班。

▲趕上班驚見阿北「騎機車闖國道」，熱心男下秒舉動竟掀正反爭論。（圖／翻攝自FB社團爆料公社）

PO文網友呼籲，年紀比較大的老人騎機車，家人要多注意，誤闖國道真的很危險，車速都很快，前幾個禮拜才看新聞有逆向機車上國道的事故，在國道上幫忙真的需要很大的勇氣，原本心想打個電話通報完就好了，後來想想，萬一他真的逆向發生意外怎麼辦，雖然趕著要去上班，但還是幫個忙至少確保他安全。

不過，該則PO文底下卻意外引起網友正反爭論，不少網友感謝男子的熱心，稱讚「好人一生平安，謝謝你」、「為了阿伯跟其他人的安全，這樣就對了」、「好心的人一定有好報」、「感謝有你」、「謝謝你，救了他一命」。

另派網友則持反對意見，「這樣可能構成妨害自由跟強制罪喔，不建議這樣做」、「為什麼可以拔別人鑰匙？」、「什麼時候一般民眾有強制力可以隨意拔人鑰匙了」、「誤闖本來順向，被你攔才逆向的吧，還拔鑰匙咧」、「自以為正義」、「這操作有爭議」。

▲國道警抵達現場後，立即通報工務段工程車協助載運機車，並護送老先生返回田寮分隊暫時安置。（圖／記者賴文萱翻攝）

國道警方表示，執勤員警於西向31.2公里處發現該車81歳的張姓騎士停於外側路肩，後方已有熱心民眾協助處理，經查該騎士未飲酒，但其精神狀態不佳，有就診紀錄。現場立即通報工務段工程車協助載運機車，並護送老先生返回田寮分隊暫時安置，第一時間也通知家屬到分隊將其帶返。



國道警方呼籲，機車騎士行車應確實注意道路標線、標示及各類標誌，切勿闖入國道路段，造成其他用路人及自身陷入極其危險行車環境之中。