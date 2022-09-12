　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

趕上班驚見阿北「騎機車闖國道」　熱心男下秒舉動掀網戰翻

▲▼趕上班驚見阿北「騎機車闖國道」，他下秒舉動竟掀正反爭論。（圖／翻攝自FB社團爆料公社）

▲趕上班驚見阿北「騎機車闖國道」，熱心男下秒舉動竟掀起網友正反爭論。（圖／翻攝自FB社團爆料公社）

記者賴文萱／高雄報導

國道10號今（12）日上午發生一起機車騎士誤闖國道事件，一名網友PO文指出，他一早去上班時發現有機車上國道，先是按喇叭警告阿伯，但發現阿伯不理他後，就打雙黃燈跟車並打電話通報國道警察。過程中，阿伯一度逆向行駛，該網友便立即停車，把阿伯跟機車拉到路肩，並拔下機車鑰匙，等到警方前來處理後續才離開，沒想到熱心網友行為竟在網路掀起正反爭論。

該網友在「爆料公社」FB社團發文指出，他一早要去上班，但在國道10號旗山往高雄方向，看到有機車上國道，一開始先按喇叭跟他說這裡是國道，機車不能上來，後來心想不對，阿伯都不理人，決定在路肩打雙黃燈跟在他後面，再邊打1968通報給國道警察前來處理。

該網友說，在這期間阿伯一直想逆向，後來真的逆向了，於是他把車停在路肩，立馬用跑的，把阿伯跟機車拉到路肩，並把他鑰匙拔起來保管，也緊拉著他跟機車。在等待警察來的期間，阿伯還一直想拿鑰匙繼續騎，終於警察來了，他才放心去上班。

▲▼趕上班驚見阿北「騎機車闖國道」，他下秒舉動竟掀正反爭論。（圖／翻攝自FB社團爆料公社）

▲趕上班驚見阿北「騎機車闖國道」，熱心男下秒舉動竟掀正反爭論。（圖／翻攝自FB社團爆料公社）

PO文網友呼籲，年紀比較大的老人騎機車，家人要多注意，誤闖國道真的很危險，車速都很快，前幾個禮拜才看新聞有逆向機車上國道的事故，在國道上幫忙真的需要很大的勇氣，原本心想打個電話通報完就好了，後來想想，萬一他真的逆向發生意外怎麼辦，雖然趕著要去上班，但還是幫個忙至少確保他安全。

不過，該則PO文底下卻意外引起網友正反爭論，不少網友感謝男子的熱心，稱讚「好人一生平安，謝謝你」、「為了阿伯跟其他人的安全，這樣就對了」、「好心的人一定有好報」、「感謝有你」、「謝謝你，救了他一命」。

另派網友則持反對意見，「這樣可能構成妨害自由跟強制罪喔，不建議這樣做」、「為什麼可以拔別人鑰匙？」、「什麼時候一般民眾有強制力可以隨意拔人鑰匙了」、「誤闖本來順向，被你攔才逆向的吧，還拔鑰匙咧」、「自以為正義」、「這操作有爭議」。

▲▼趕上班驚見阿北「騎機車闖國道」，他下秒舉動竟掀正反爭論。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲國道警抵達現場後，立即通報工務段工程車協助載運機車，並護送老先生返回田寮分隊暫時安置。（圖／記者賴文萱翻攝）

國道警方表示，執勤員警於西向31.2公里處發現該車81歳的張姓騎士停於外側路肩，後方已有熱心民眾協助處理，經查該騎士未飲酒，但其精神狀態不佳，有就診紀錄。現場立即通報工務段工程車協助載運機車，並護送老先生返回田寮分隊暫時安置，第一時間也通知家屬到分隊將其帶返。

國道警方呼籲，機車騎士行車應確實注意道路標線、標示及各類標誌，切勿闖入國道路段，造成其他用路人及自身陷入極其危險行車環境之中。

►糖果色「兒童相機」功能超強大才1299元！

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
快訊／哈利王子首發聲明感謝奶奶　「您和爺爺平安地團聚了！」
即位儀式不耐煩！　查爾斯三世「咬牙怒瞪」畫面曝光
Nono爆被欠100萬賠償金！　男藝人在場認了：有在籌錢
烏克蘭大反攻！俄烏戰200天　一圖看懂奪回多少失土
小三扶正獲贈3處房地產！　老翁兒子沒分到半毛怒了
想買iPhone 13通訊行都缺貨！　內行驚曝市場1走向
快訊／梅花雨狂下　桃園這3里宣布即起停班

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「碰精液就會懷孕」討和解+墮胎費　混血按摩女控性侵敗訴

重返永康3死火場　滿滿焦黑雜物擋路...鄰居見家成廢墟好無奈

快訊／金門軍車回營碰撞民車　喇叭離奇「不斷電」狂響釀2傷

碰！台東卑南貨車轎車路口相撞　2駕駛送醫

害壁裂、毀排水！一排鄰屋怒控毀損　營造商出示鑑定公文說話了

黃嘉千黑底洋裝現身！離婚官司開庭30分鐘　夏克立「∞家書」曝

遭控將「房思琪們」當性奴　狼師怒了：當年沒將學生們教好

一拳超人上身！台中悍女當街一巴掌打趴親妹　10警車衝現場

快訊／梅花外圍環流颳強勁風勢　高雄路樹倒塌砸毀2汽機車

太好賺！詐團洗錢賣毒咖啡擁雙B　司機A走310萬竟懶得追

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

刺青爸陪女兒寫作業！　珠心算超快：我檢定2級

澳男海邊下跪浪漫求婚 女兒幫遞戒指下秒GG

《交換情侶》男友搶走女友手機...　看訊息變臉「妳這樣背叛我」哭提分手

球棒砸店、招牌貼符咒！　加盟主自毀廖老大無奈笑

林襄低胸背心烤肉「沒穿內衣」　胸前黑陰影疑走光..親回：角度問題

球棒狠砸「廖老大飲料店」　招牌字慘掉落！13秒影片曝

李易峰嫖娼「警方證實了」　遭拘留15天違法毀星路

日本38歲男當出租先生 「默默陪伴」時薪台幣2千

「碰精液就會懷孕」討和解+墮胎費　混血按摩女控性侵敗訴

重返永康3死火場　滿滿焦黑雜物擋路...鄰居見家成廢墟好無奈

快訊／金門軍車回營碰撞民車　喇叭離奇「不斷電」狂響釀2傷

碰！台東卑南貨車轎車路口相撞　2駕駛送醫

害壁裂、毀排水！一排鄰屋怒控毀損　營造商出示鑑定公文說話了

黃嘉千黑底洋裝現身！離婚官司開庭30分鐘　夏克立「∞家書」曝

遭控將「房思琪們」當性奴　狼師怒了：當年沒將學生們教好

一拳超人上身！台中悍女當街一巴掌打趴親妹　10警車衝現場

快訊／梅花外圍環流颳強勁風勢　高雄路樹倒塌砸毀2汽機車

太好賺！詐團洗錢賣毒咖啡擁雙B　司機A走310萬竟懶得追

柴柴換毛消風一圈被爸罵虐狗　「都不給牠吃飯！」買罐頭給孫補身

全球旅遊風氣回溫　星宇8月營收2.7億元、客運暴增5倍

快訊／哈利王子首發聲明感謝奶奶　「您和爺爺平安地團聚了！」

「碰精液就會懷孕」討和解+墮胎費　混血按摩女控性侵敗訴

卸任後要去哪？柯文哲：先回台大報到「主張退休」　再找辦公室拚總統

五月天瑪莎是張雨生狂粉　「把錄音帶聽到壞」：遺憾沒機會見本人

林祖嘉／台灣出口旺季不旺　總體經濟情況不佳

星巴克「喵喵甜點」光看就療癒　3款植物奶飲品新上市

重返永康3死火場　滿滿焦黑雜物擋路...鄰居見家成廢墟好無奈

查爾斯三世即位儀式不耐煩！「咬牙怒瞪」全被拍　關鍵2畫面曝光

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

社會熱門新聞

颱風天大豹溪烤肉！民眾急撤驚險影曝

統聯司機國道勇救31乘客　車停路肩沒了心跳

「築間餐飲集團」策略長狂性騷女助理

烤肉給公嬤吃卻同喪火窟　20歲女大生永遠缺課

即／找到了！距腦漿處10m尋獲男山友遺體

台南孫女衝上樓救祖父母　3人慘困死火場

烤肉大火3死　雙親淚崩：只是出去一下

築間高層狂性騷　美女助理揭他真面目下場慘

害壽司郎停業3月！她一把火毀14車　悍女霸氣全賠了

遭指是狼師...黃姓校長2288字聲明反擊！

烤肉大火釀祖孫3死！夫妻呆坐殯儀館啜泣

內湖4惡煞逼車　慘變三寶3連撞

即／蘆洲警自戕不治　搶救28小時家屬同意拔管

即／不滿周玉蔻稱慈濟是中共同路人　支持者闖放言咬傷人

更多熱門

相關新聞

國慶3天連假接力！國道0到5時免收費　國5南下2匝道入口縮短管制

國慶3天連假接力！國道0到5時免收費　國5南下2匝道入口縮短管制

中秋連假剛結束，國慶3天連假接棒，高公局宣布，國慶3天假期每天0到5時免收費，假期最後2天國5將實施北上高乘載管制。此外，國5連假0到12時封閉國5石碇和坪林南下入口匝道也將縮短管制時段，連假後2天改為5到12時封閉入口匝道。

被颱風嚇到提早北返！國道變「超大型停車場」　紫爆路段遍地開花

被颱風嚇到提早北返！國道變「超大型停車場」　紫爆路段遍地開花

收假車潮湧現！國道多路段「紫爆」　國5北上「恐從白天塞到黑夜」

收假車潮湧現！國道多路段「紫爆」　國5北上「恐從白天塞到黑夜」

即／國3中寮隧道4車連撞　疑黑白賓士「尬掐」釀禍

即／國3中寮隧道4車連撞　疑黑白賓士「尬掐」釀禍

國5北上一早「紫爆」　梅花颱風挾雨彈！「風雨過大擬取消高乘載」

國5北上一早「紫爆」　梅花颱風挾雨彈！「風雨過大擬取消高乘載」

關鍵字：

國道機車闖國道國道警方國道事故

讀者迴響

熱門新聞

颱風天大豹溪烤肉！民眾急撤驚險影曝

即／桃園市宣布：3個里「12日停課」

傳女王34億珠寶全送凱特　梅根什麼也沒有

李易峰極樂裸照外洩！要玩3人行結果不舉

統聯司機國道勇救31乘客　車停路肩沒了心跳

林襄一看到孫生「罕見怒了」！分手2年真實反應曝

「築間餐飲集團」策略長狂性騷女助理

李易峰嫖娼完事「讓妹子騎YouBike回家」

取代鐵網！他烤肉改用這1物

「LINE太胖」超佔記憶體！他教1招瘦身大法

不爽「擋疫苗」遭圍剿　陳時中沒關麥曝真心：腦袋有問題

廖老大手搖飲「仙氣女店員」　千人停戰求地址

女王生前簽新法　力保夏綠蒂公主繼承權

砸27億元！23歲正妹「買下」上市公司

卡蜜拉介入王室家庭！威廉典禮1動作曝關係

更多

最夯影音

更多
虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲
對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

刺青爸陪女兒寫作業！　珠心算超快：我檢定2級

刺青爸陪女兒寫作業！　珠心算超快：我檢定2級

澳男海邊下跪浪漫求婚 女兒幫遞戒指下秒GG

澳男海邊下跪浪漫求婚 女兒幫遞戒指下秒GG

《交換情侶》男友搶走女友手機...　看訊息變臉「妳這樣背叛我」哭提分手

《交換情侶》男友搶走女友手機...　看訊息變臉「妳這樣背叛我」哭提分手

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面