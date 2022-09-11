收假車潮湧現！國道多路段「紫爆」　國5北上「恐從白天塞到黑夜」

▲國道今湧現北上車潮，多路段塞車。（圖／高公局即時路況）

記者李姿慧／台北報導

今(9/11)天是中秋連假收假，北上車潮上午逐漸湧現，且越晚越塞，中午國道北中南多路段塞車，包括國1北上竹北到湖口服務區、頭屋到頭份、南屯到台中系統，國3北上茄苳到大山，國5北上宜蘭到坪林等，其中國1台中系統及國5宜蘭路段「紫爆」，高公局預估，下午將更塞，國道防9地雷路段。

根據即時路況顯示，接近中午國道北中南多處北上路段塞爆，包括國1北上竹北到湖口服務區、頭屋到頭份、南屯到台中系統、北斗到員林。

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▲中秋收假日北上車潮湧現，國道多路段紫爆。（圖／高公局）

國3北上三鶯到樹林、茄苳到新竹系統、大山到香山、苑裡到通霄、清水服務區到中港系統、彰化系統到和美、九如到燕巢系統等也出現塞車。

國5北上宜蘭到坪林也一早9時半就出現塞車，中午宜蘭到頭城路段「紫爆」，時速僅10多公里。國5北上車流則預估要塞到晚間8時才紓解。

▲中秋收假日北上車潮湧現，國道多路段紫爆。（圖／高公局）

高公局表示，上午國道壅塞路段主要為國1北向西螺服務區至員林、台中至台中系統、頭屋至頭份；國3北向香山至茄苳；國5北向宜蘭至坪林；國6西向東草屯至霧峰系統，其餘路段均能維持行車正常。

高公局預判今日下午將有9大易塞地雷路段，包括國1北向苗栗至湖口、南屯至后里、西螺至埔鹽系統；國3北向關西至大溪、大山至香山、草屯至霧峰、竹山至中興；國5北向宜蘭至坪林；國6西向舊正至霧峰系統。

▼國道今湧現北上車潮，多路段塞車。（圖／高公局即時路況）