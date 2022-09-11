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國慶3天連假接力！國道0到5時免收費　國5南下2匝道入口縮短管制

▲▼不滿連假封閉匝道出不了門，坪林自救會今到交通部陳情。（圖／記者李姿慧攝）

▲不滿連假封匝道出不了門，坪林自救會日前赴陳情。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

中秋連假剛結束，國慶3天連假接棒，高公局宣布，國慶3天假期每天0到5時免收費，假期最後2天國5將實施北上高乘載管制。此外，國5連假0到12時封閉國5石碇和坪林南下入口匝道也將縮短管制時段，連假後2天改為5到12時封閉入口匝道。

國慶自10月8日至10月10日有3天連假，國慶日為連假第3日，高公局預估，國慶連假交通量為105~115百萬車公里，首日南向可達63mvk為平日的1.4倍。

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日前坪林居民不滿每逢連假就封閉國5坪林和石碇南下入口匝道，導致地方道路嚴重塞車，居民出不了門，揚言要癱瘓交通抗議。高公局表示，考量國慶日連假交通特性，整體壅塞時段較中秋節等民俗性連假短，因此調整縮短部分入口匝道封閉時段，兼顧地方使用國道需求，包括連假第2日國5石碇及坪林南向入口及第2、3日國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。後續將視新冠疫情發展與天候狀況，適時機動調整。

根據規劃，10月8日0至12時，將封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口。

▲國5北上路段，今（14日）上午2起車禍，一度回堵4公里。（示意圖／記者游芳男攝）

▲國5北上路段將有高乘載管制。（示意圖／記者游芳男攝）

10月9日0至12時，封閉國1埔鹽系統南向入口；5至12時封閉國5石碇、坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口；12至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。10月10日12至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。

此外，10月9日至10日，每日14至21時將實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

高公局也規劃，10月8日至10日每日0至5時，國道通行費將暫停收費。10月7日增開國3南深路出口及南港聯絡道前路肩。10月8日至10日，增開國1南向楊梅至新竹、北向西螺至員林及國3南向大溪至關西、北向香山至新竹系統等易壅塞路段路肩，合計38處。

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