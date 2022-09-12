梅根想衝第一？哈利王子1動作提醒「王室禮節」　畫面曝光

▲威廉、凱特、哈利、梅根「四人組」10日一同前往溫莎堡外觀看獻給女王的鮮花。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

英國威廉王子、凱特王妃，以及哈利王子和夫人梅根久違地「四人同框」出席活動，備受關注。有眼尖網友發現，就在一行人從溫莎堡緩步走出來時，哈利當時似乎拉著梅根的手，放慢走路速度，示意王室禮節，要讓威廉夫婦走在前方。

每日星報報導，威廉、凱特、哈利、梅根「四人組」10日一同前往溫莎堡（Windsor Castle）外觀看獻給女王的鮮花，當時也有許多民眾在場。正當4人走向獻花的地方時，有王室粉絲發現，哈利給了梅根巧妙的提醒，「看看哈利是如何讓梅根想起王室禮節，巧妙拉著她的手往後，讓威廉和凱特先走到獻花那裡。」

這一幕在網路上引發討論。有的人說，「我只看到梅根想要走在最面」、「還以為只有我這樣想，她習慣把自己放在第一，但她現在已經不是明星了」。不過也有人提到，「我相信哈利的判斷，她看起來很善良」、「你們表現得好像凱特沒有接受過15年的禮儀培訓……梅根大概只有一年吧」、「你們為何都這麼恨她？」

這是女王伊莉莎白二世辭世後，哈利王子和夫人梅根首度出現在眾人面前。梅根先前接受美國脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）採訪時提到，她缺乏與王室相關的培訓，沒有關於說話、坐姿等等的課，「或許其他王室家族成員有」，但她並未獲得相關指導。

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