英73歲新國王健康亮紅燈？查爾斯「香腸手指」腫爆　迷因照瘋傳

▲查爾斯三世10日宣誓繼位成為英國新君主,然而,他紅腫的手指照片卻在網路上瘋傳,意外成為網友關注焦點。(組圖/路透)

記者張寧倢/編譯

英國女王8日辭世後,新登基的國王查爾斯三世(King Charles III)除了能否繼續維持王室聲望備受矚目外,現年73歲的他最近因為被發現「手指紅腫像香腸」,網友們瞬間在社交媒體上瘋狂轉發國王的「手指照」,懷疑他是否也出現健康問題。對此,外媒訪問醫師指出,可能只是年齡導致的水腫或關節炎。

▲英國王查爾斯三世被發現手指異常腫脹,讓網友議論紛紛,「看起來就像一堆香腸串」。(圖/路透)

根據《每日星報》報導,英國女王伊莉莎白二世(Queen Elizabeth II)辭世後,73歲新國王查爾斯三世的「手指照」、「香腸指迷因」就開始在社群上瘋傳,許多網友驚訝地說,「大家都看過查爾斯的手指了嗎?」、「提醒一下,這是查爾斯三世的手指」、「香腸手指查爾斯現在是國王了」、「為什麼查爾斯國王的手指這麼粗?這是XX的香腸串」,還有人懷疑這是「杵狀指」,可能是心臟病前兆。

King Charles fingers - I believe this symptom is called "clubbing" and is often a sign of a heart condition. I've long thought the king didn't look very well.



God save the king. pic.twitter.com/5BgmaJqWjW