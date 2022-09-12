英73歲新國王健康亮紅燈？查爾斯「香腸手指」腫爆　迷因照瘋傳

▲查爾斯三世10日宣誓繼位成為英國新君主，然而，他紅腫的手指照片卻在網路上瘋傳，意外成為網友關注焦點。（組圖／路透）

記者張寧倢／編譯

英國女王8日辭世後，新登基的國王查爾斯三世（King Charles III）除了能否繼續維持王室聲望備受矚目外，現年73歲的他最近因為被發現「手指紅腫像香腸」，網友們瞬間在社交媒體上瘋狂轉發國王的「手指照」，懷疑他是否也出現健康問題。對此，外媒訪問醫師指出，可能只是年齡導致的水腫或關節炎。

▲英國王查爾斯三世被發現手指異常腫脹，讓網友議論紛紛，「看起來就像一堆香腸串」。（圖／路透）

根據《每日星報》報導，英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）辭世後，73歲新國王查爾斯三世的「手指照」、「香腸指迷因」就開始在社群上瘋傳，許多網友驚訝地說，「大家都看過查爾斯的手指了嗎？」、「提醒一下，這是查爾斯三世的手指」、「香腸手指查爾斯現在是國王了」、「為什麼查爾斯國王的手指這麼粗？這是XX的香腸串」，還有人懷疑這是「杵狀指」，可能是心臟病前兆。

King Charles fingers - I believe this symptom is called "clubbing" and is often a sign of a heart condition. I've long thought the king didn't look very well.



God save the king. pic.twitter.com/5BgmaJqWjW — Baron Joe von Zoidberg of Shropshire (@DCardassia) September 11, 2022

然而，英國切斯特大學（University of Chester）資深講師、醫學博士奈伊（Gareth Nye）指出，手指腫脹的可能成因有非常多，但有一些情況比較常見，其一是水腫或體液滯留。奈伊說，水腫是指身體液體開始滯留在四肢，通常是腿和腳踝，但也會發生在手指而導致腫脹，水腫好發於65歲以上族群，因為年長者的體液控制能力有限，按壓腫脹處15秒後若可見凹陷就屬於水腫症狀。

Sausage Fingers Charles is now King. pic.twitter.com/fG0lp3oUDn — memes.x.jesus (@memesxjesus) September 8, 2022

其二可能是關節炎。奈伊博士說，關節炎是60歲以上族群的另一個常見疾病，經常影響手部、拇指關節或手指的任何一處關節，患者手指通常會變得僵硬、疼痛和腫脹，儘管藥物能有助於緩解疼痛，但腫脹情況仍在。

▲查爾斯三世10日宣誓繼位當天，手指顏色通紅、腫脹，和反對黨工黨領袖斯塔摩（Keir Starmer）的手指有明顯差異。（圖／路透）

奈伊認為，其他較不常見的手指腫脹原因可能是高鹽飲食引發體液滯留；降血壓或類固醇等藥物導致的腫脹。不過他也說，單純的手指腫脹並不會立即導致認合健康問題，遠遠不足以成為英國新王出現重大健康問題的跡象，「這很可能是他的年齡造成的。」

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