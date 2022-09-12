英女王的柯基犬怎麼辦？　BBC證實：安德魯王子將接手照料

▲伊莉莎白女王熱愛柯基犬。（圖／達志影像）



記者張方瑀／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）生前非常喜愛柯基犬，有消息指出，女王過世後留下的4隻愛犬，其中兩隻柯基犬將由安德魯王子和他的前妻莎拉帶回，另外兩隻還不清楚會由誰接手照料。

▲英國女王伊莉莎白二世與柯基犬。（圖／翻攝自IG／windsor.royal.family）



根據BBC報導，女王一生飼養過數十隻柯基犬，當她身邊最後一代柯基威洛（Willow）在2018年過世後，加上自己年事已高，她就決定不再飼養任何狗。只留下了身邊唯二的柯基混臘腸犬糖果（Candy）及可卡犬利西（Lissy）；王室在今年2月發布的一段女王登基70年慶祝影片中，糖果也有短暫亮相，萌翻眾人。

結果在2021年夫婿菲利普親王染疫住院時，安德魯王子（Prince Andrew）為了讓母親打起精神，和前妻莎拉（Sarah）送了兩隻柯基犬米克（Muick）和珊蒂（Sandy）給女王；據了解，當時女王在柯基犬的陪伴下，心情也逐漸好轉。

▲▼英國女王伊莉莎白二世非常鍾愛柯基犬。（圖／達志影像／美聯社）



有消息指出，女王在答應收下兩隻柯基犬時就曾說，希望某天她離開時，安德魯會繼續接手照顧，因此這兩隻柯基犬確實會送回安德魯和莎拉位於溫莎鎮的宅邸，由兩人接手照顧。莎拉在1996年和安德魯離婚，但她與女王依舊保持良好關係，常常在浮若閣摩爾別墅（Frogmore Cottage）一起騎馬遛狗。

▲▼英國女王伊莉莎白二世會帶著柯基犬出席重要場合。（圖／達志影像／美聯社）



至於另外兩隻狗還不確定會由誰接手照顧，可能是其他王室成員，也可能是長期陪伴在女王身邊的資深員工。

女王一生鍾愛柯基犬，60年來養過超過30隻，其中許多隻都是柯基犬蘇珊（Susan）的後代。蘇珊是喬治六世（George VI）送給她的18歲生日禮物，女王也非常熱愛這隻狗，甚至連與菲利普親王度蜜月時也少不了牠。