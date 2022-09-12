快訊／梅花攪局！高雄月世界熱氣球今、明場次取消　可全額退費

▲高雄愛•月熱氣球活動於9月5日月世界率先登場。（圖／高雄市觀光局提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市觀光局於2021年首推出即獲得好評的「愛．月熱氣球」活動，今年自9月5日於田寮月世界再次登場，不過因受梅花颱風外圍環流影響，主辦單位經評估風力過強已超過熱氣球飛行標準，9月12日至13日活動取消，購票民眾可至ibon網站辦理退票，採全額退刷。

「2022高雄愛．月熱氣球」活動今年自9月5日於田寮月世界首飛以來，繽紛熱氣球襯托月世界惡地美景，再次成為網路打卡熱點。中秋連假更吸引許多民眾搭乘熱氣球登「月」、欣賞精彩光影展演秀及逛文青市集，周邊土雞城餐廳用餐時間也是一位難求。

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▲受天候影響，觀光局宣布今、明兩日場次取消。（圖／高雄市觀光局提供）

觀光局今(12日)宣布，因受梅花颱風外圍環流影響天候不穩定，經評估風力過強已超過熱氣球飛行標準，9月12日至13日活動取消。

觀光局表示，熱氣球繫留立球與飛行條件須在風速7節以下。根據中央氣象局資料，目前在外海的梅花颱風外圍環流影響，天氣狀況不穩定，最大陣風已超過飛行安全標準，無法飛行亦無法立球，因此宣布9月12至13日之繫留體驗與光影展演活動全數取消，已購票的民眾可全額退費。

購票民眾可至ibon網站辦理退票，採全額退刷，ibon機台購票者，持實體票券至全台7-11門市之ibon機台辦理現金全額退票。退票期限即日起至9月15日晚上23點59分止，相關問題可撥打ibon客服專線0800-016-138。

▲▼愛河場將於9月16日接棒，是攝影好手敲碗期待的美景。（圖／高雄市觀光局提供）