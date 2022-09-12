極樂事業半年海撈130萬！他「接送辣妹」報酬曝光　被抓芭比Q了

▲北市男當馬伕接送傳播妹進行性交易，遭警方逮捕下場GG了。（示意圖／記者邱中岳攝，非本案當事人）

記者戴若涵／台北報導

台北市一名男子阿宏（化名）在性交易集團擔任「馬伕」，負責載送2名應召辣妹在雙北四處進行交易，完事後協助集團與旗下小姐拆帳，再從小姐薪資中抽取他每天2500元的薪資，他工作約半年後，遭喬裝成男客的員警逮獲。法院依法將他判刑2月，得易科罰金，同時沒收19萬5千元的犯罪所得，可上訴。

根據檢方調查，27歲阿宏與阿山（化名）2021年7月中旬起，由阿山透過LINE聯繫嫖客，再由阿宏搭載要進行性交易的2名應召妹，前往多間摩鐵進行性交易，2名應召妹一次的價碼分別落在1萬至1萬2千元、5千至8千元左右。

阿宏會在應召妹們完事過後，向他們收取每次性交易所得，再依應召站的指示拆帳，分配約一半的金額給2人，再從2人薪資中抽取每天2500元的日薪，其餘款項則以匯款或面交的方式交給應召站成員，期間從事性交易的不法所得至少130萬元。他2022年2月24日載應召妹前往台北市中山區某間旅店要進行性交易時，當場遭喬裝成男客的員警查獲。

阿宏於台北地方法院審理時供稱，他每星期約工作3到4天，日薪是2500元。法院估算，他工作時間約6個月，可獲得的報酬為19萬5千元，認為他正值青壯年卻不思合法途徑賺取錢財，竟用媒介女子與其他人性交的方式營利，損害社會風俗，依照圖利媒介性交罪，判處他有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，並沒收19萬5千元的犯罪所得，全案仍可上訴。