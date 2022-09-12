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中秋烤肉引惡火奪祖孫3命 　台南市政顧問深夜關懷慰問家屬

▲台南市政府市政顧問、永康區市議員參選人許崇洲，深夜更前往永信派出所關懷慰問家屬陳男，並致贈慰問金。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市政府市政顧問、永康區市議員參選人許崇洲，深夜更前往永信派出所關懷慰問家屬陳男，並致贈慰問金。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市永康區復國一路44巷1棟民宅11日傍晚發生火災，祖孫3人不幸喪命，台南市政府市政顧問、永康區市議員參選人許崇洲獲悉，立即停止選務行程，趕到火場關切，深夜更前往永信派出所關懷慰問家屬，並致贈慰問金。

身為市政顧問的許崇洲，也是中華天心慈善會的理事長，為改革政客把持的政治生態，並為更多人服務，貢獻社會，他決定參選市議員。11日傍晚，許崇洲獲悉復國一路發生火災，他立刻停止所有選務行程，率領競選團前往火場關切。

▲台南市政府市政顧問、永康區市議員參選人許崇洲，深夜更前往永信派出所關懷慰問家屬陳男，並致贈慰問金。（圖／記者林悅翻攝）

許崇洲表示，發生火災的民宅位於復國里，就在他住的復華里隔壁，房子慘遭祝融全燬，一場火奪走3位至親，家屬心中的痛不言而喻，中華天心慈善會除致贈家屬慰問金，許崇洲也盡全力協助家屬後續生活安置相關事宜。

據了解，台南市消防局據報，火場樓高3層，2樓傳有3人受困，疑因烤肉引發火災，消防人員接駁多條水線射水搶救，但火場不時傳出不明爆炸聲響，火勢相當猛烈。

消防人員為救人冒險進入火場全力搜救，在2樓前方房間找到祖孫3人，惟都已無生命跡象，王姓阿公送成大醫院；許姓阿嬤明顯死亡，未送醫；陳姓孫女送永康奇美醫院，但王姓阿公及陳姓孫女二人經醫院搶救，仍宣告不治身亡。

南市警永康分局初步調查，該戶戶籍5人，實際住6人，分別為王姓男子（91歲，死亡，阿公，復國里3鄰鄰長）、許姓女子（77歲，死亡，阿嬤，家管）、王姓女子（51歲，女兒，未在家）、陳姓男子（63歲，女婿，未在家）、陳姓女子（20歲，死亡，孫女，大學生）及陳姓女子（17歲，孫女，第1位自行逃出，輕傷）。死者一家並非以資原回收為職業，案發時陳男與王姓妻子外出辦事，並不在家而逃過一劫，3名死者確切死亡原因由永康分局警方報請檢察官相驗查處中。

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