龍巖創辦人涉假捐款侵占2170萬　妻「公私混用」調查結果出爐

▲李世聰(戴墨鏡)涉侵占公益捐款案，經檢察官調查結果不起訴。（資料照／記者黃宥寧攝）

記者劉昌松／台北報導

龍巖集團創辦人李世聰先前遭控，每年以公益捐贈名義，將龍巖公司2170萬元分批轉到妻子劉萍擔任董事長的福澤慈善基金會名下，被劉萍拿去繳交卡費、貸款等私人支出，台北地檢署調查發現，其實基金會猶如劉萍1人公司，公私帳務混同，實際上營運支出超過龍巖捐贈，夫妻倆所涉侵占罪嫌不足，12日處分不起訴，但劉盜蓋董事印文，被起訴偽造文書。

檢調獲報，李世聰與劉萍涉嫌從2013年到2019年間，每年各以公益捐贈名義，從龍巖公司撥款300萬或370萬元，進入李世聰擔任負責人的龍巖基金會，龍巖基金會再以贊助「偏遠地區學生就學助學金」、「扶老攜幼遍原鄉清寒獎學金」等名義，轉匯到劉萍創辦的福澤慈善基金會，劉萍疑似把這些錢用來繳納個人信用卡費、貸款本息，或購買精品。

▲福澤基金會董事長劉萍因偽造董事印文遭起訴 。（資料照／記者劉昌松攝）

李世聰辯稱，龍巖基金會早期應費仰賴龍巖公司捐贈，近年則以他個人捐贈的股票孳息與售股所得為主，若有動支受贈股票，都會經董事會審議，並報請主管機關合併，非他個人決定。劉萍則喊冤，福澤基金會沒有員工，所有事情都她1人處理，絕大部分經費是她個人捐助或墊付，為了方便資金運作，所以把款項匯到私人帳戶來運用。

調查官調查活動照片、工作紀錄，福澤基金會的確舉辦了「扶老攜幼、代代相傳關懷系列活動」，「一校一特色專案扶植計畫」、「福澤餐盒服務」等各項公益活動，而龍巖2013年到2019總計捐款2170萬元，福澤的這段期間向主管機關申報，由會計師審核確認的支出為2755萬7701元，加上基金會董事也證稱，有時劉萍會拿現金要他去幫忙支付費用，因此採信劉萍公私帳務混同雖人不對，但主觀上並無侵占犯意。

雖然李世聰和劉萍夫妻涉嫌侵占罪嫌不足，獲得不起訴，但檢察官調查期間另外發現，劉萍為了製作福澤基金會的年度收支、平衡表等各式決算報表及業務報告書，在文件上盜蓋高姓董事的印文，則涉嫌偽造文書罪，依法提起公訴。