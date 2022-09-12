台南中秋惡火奪祖孫3命 　家屬忍痛到場協助蒐證鑑識

記者林悅／台南報導

台南市永康區復國一路44巷1棟民宅11日傍晚發生火災，祖孫3人不幸喪命，台南市消防局火調科12日上午9時許，派員到場勘查蒐證鑑識，並請死者家屬到場協助調查。

▲台南市消防局火調科人員，12日一早就派員前往火場實地勘查蒐證鑑識，並請死者家屬到場協助調查，以進一步釐清確實起火原因。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局火調科鑑識人員，12日上午9時許，出動多名鑑識人員前往火場，進行起火原因勘查蒐證鑑識，以確認這場火警真正起火原因，鑑識人員並請死者家屬到場協助調查，進一步釐清案情。

台南市消防局指出，這起火警係有3條人命死亡的重大火警，火調科鑑識人員將秉持火場鑑識專業進行火場實地勘查蒐證，並將採得之跡證送往鑑識，以清確實起火原因，相關火場鑑識報告待完成後，將提供檢警進一步查辦。

據了解，台南市消防局11日傍晚5時50分許據報，永康區復國一路44巷1棟民宅發生火警，火場樓高3層，2樓傳有3人受困，疑因烤肉引發火災，消防人員接駁多條水線射水搶救，但火場不時傳出不明爆炸聲響，火勢相當猛烈。

消防人員為救人冒險進入火場全力搜救，在2樓前方房間找到祖孫3人，惟都已OHCA（無生命跡象），王姓阿公送成大醫院；許姓阿嬤明顯死亡，未送醫；陳姓孫女送永康奇美醫院，但王姓阿公及陳姓孫女2人經醫院搶救，仍宣告不治。

南市警永康分局初步調查，該戶戶籍5人，實際住6人，分別為王姓男子（91歲，死亡，阿公，復國里3鄰鄰長）、許姓女子（77歲，死亡，阿嬤，家管）、王姓女子（51歲，女兒，未在家）、陳姓男子（63歲，女婿，未在家）、陳姓女子（20歲，死亡，孫女，大學生）及陳姓女子（17歲，孫女，第1位自行逃出，輕傷）。死者一家並非以資原回收為職業，案發時陳男與王姓妻子外出辦事而逃過一劫，3名死者確切死亡原因，由永康分局警方報請檢察官相驗查處中。