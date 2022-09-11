台南烤肉大火「孫女衝上樓」救阿公阿嬤　3人下不來慘困死火場

記者林悅、柯沛辰／台南報導

中秋烤肉憾事！台南永康區一棟透天厝11日傍晚6點多發生火警，當時2名孫女在1樓家門口用電烤爐烤肉，不料疑似延長線起火，其中21歲大孫女急忙跑上樓，叫2樓的阿公、阿嬤逃生，但火勢迅速，加上家中堆放雜物、易燃物阻礙逃生通道，最終釀成祖孫3人命喪火場。

台南市消防局11日傍晚5點52分接獲報案，復國一路44巷一棟3樓透天厝發生火警，立即出動25車、90人趕赴救援。消防人員到場後，拉起多條水線灌救，火場不斷傳出不明爆炸聲響，火勢猛烈。不過，當消防得知2樓有3人受困，仍決定冒險進入火場搜救，最後在2樓前方房間找到祖孫3人。

▲▼透天厝陷入一片火海，火勢猛烈，期間不時傳出爆炸聲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

祖孫3人被救出後，皆無呼吸心跳，其中77歲許姓阿嬤明顯死亡未送醫，91歲王姓阿公送往成大醫院急救、21歲陳姓孫女送永康奇美醫院，但王、陳2人經醫院搶救後雙雙不治。至於起火原因，初步了解是延長線起火，但確切起火原因，尚待火調科人員釐清。

台南市永康分局初步調查，該戶籍住有5人，實際住6人，分別為91歲王男（阿公，死亡）、77歲許女（阿嬤，死亡）、51歲王女（母親，案發當時不在家）、63歲陳男（父親，案發當時不在家）、21歲陳姓女子（孫女，死亡）及18歲陳姓女子（孫女，第一位自行逃出，輕傷）等人。

市長黃偉哲接到消息，親自前往現場關切。他表示，中秋剛過就發生憾事，令人感到遺憾，目前初步了解是烤肉釀成火警，加上屋內堆放易燃物加劇火勢、阻礙逃生，呼籲民眾不要在家堆放易燃物或阻礙逃生通道，「這種不幸誰都不願意發生，但水火無情真的要多加小心。」

事實上，許多火警都是「延長線使用不當」釀禍。使用延長線時，不要綑綁電線，因為電線難以散熱，可能導致溫度升高將絕緣被覆融解，造成銅線短路著火。另外，也不要將延長線壓在重物或家具下，避免內部芯線及絕緣被覆損壞造成危險。

至於拔下延長線插頭時，應手握插頭取下，不可緊拉電線，否則可能造成電線內部銅線斷裂。平時建議定期檢查延長線是否老舊、破損，並選用具有保險絲安全裝置、過載保護裝置的延長線，避免危險。

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