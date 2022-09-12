「iPhone用6年vs.每年換1台安卓」該選哪支手機？　2派網友戰爆

▲蘋果推出iPhone14系列手機。（圖／蘋果）

記者朱祖儀／綜合報導

蘋果發表最新iPhone14系列手機，吸引不少果粉前往預購，掀起一波換機潮。但就有人好奇，如果要換手機，應該要選1萬多元的安卓手機，每年都換1支，還是要直接買4萬的iPhone Pro，如果使用得當，甚至可以用到6年時間。PO文曝光掀起兩派網友論戰。

原PO以「買iPhone用很久VS每年換一台安卓」在PTT發文表示，朋友今年打算要買iPhone14，不過對方沒有拍照的習慣，且薪水也不高，不明白為何一定要買iPhone。朋友解釋，因為iPhone一支可以用很久，大約4到6年都不會壞，所以才會偏好買iPhone。

聽到朋友的說法，讓原PO好奇，現在隨便一支1萬多元的安卓手機，「難道還是輸4年前的iPhone10？」他也想問，如果預算都一樣，應該每年換一支1萬的安卓手機，還是要直接花4萬元去買iPhone Pro。

▲不少人偏好購買iPhone。（圖／記者吳珍儀攝）

不少人看到後紛紛表示，「這不用選吧…當然iPhone啊」、「iPhone6用很久，如果觸控沒接觸不良會用更久」、「還在用iPhone5s的路過」、「6s換過2次電池還在用」、「我i4用到去年才換」、「iPhone用兩年除了電池衰退一點之外，根本不覺得有需要換的必要」、「當然是買iPhone14 Pro」、「我i7用五年現在還很順」。

但也有安卓手機的支持者指出，「我的安卓已經用兩年半啦，不想換」、「我一萬安卓都用四五年」、「安卓4年可以吧」、「我安卓也用4年了還好好的，耐不耐用是使用者的問題吧」、「我安卓用6年了，今年第一次換電池」、「上一台安卓5000用5年半 ，給您參考」、「我的安卓機都差不多用5年」。